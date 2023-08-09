Академик Чубарьян объяснил включение темы СВО в учебник по истории России

Академик Чубарьян: Историки должны рассказывать об СВО и текущих событиях

Tекст: Андрей Резчиков

«Например, что касается учебника «Всемирная история», то мы показали международный контекст, фон, что важно для молодого поколения. Надо было изучить, что предшествовало нынешним событиям. И об этом подробно рассказывается в учебнике», – считает Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик.

Историк отметил, что в новом учебнике говорится «о наших предложениях по безопасности, которые были отклонены США и Европой». «Упоминается о том, что мы рассчитывали на Минские соглашения. Мы привели цитаты Франсуа Олланда (бывший президент Франции) и Ангелы Меркель (бывший канцлер ФРГ), которые прямо сказали, что Украина не собиралась выполнять условия соглашений», – подчеркнул собеседник.

В начале этой недели были представлены новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. Чубарьян стал соавтором учебников по всеобщей истории.

Целью спецоперации России на Украине названа «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Историки напоминают, как жителей Донбасса называли на Украине «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».

Авторы учебника подчеркивают, что США не скрывали своей цели, которая заключалась в расчленении России и установлении контроля над ее ресурсами. Украину стали готовить на роль «главного тарана» против России. Несколько поколений граждан этой страны начиная с 1990-х годов воспитывались на неприязни к России и неонацистских идеях, говорится в учебнике. В тексте уточняется, что украинский неонацизм не является прямым повторением германского национал-социализма 1920–1940-х годов. Этот термин объясняется как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».