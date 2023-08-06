Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 21
Количество пострадавших в ходе землетрясения на территории КНР увеличилось до 21, сообщило Центральное телевидение Китая.
К 6.30 утра (1.30 мск) в народную больницу уезда Пинъюань поступил 21 человек, пострадавший при землетрясении, сообщил китайский телеканал, передает РИА «Новости».
Большинство травм – ссадины, повреждения кожи, травмы головы. Пострадавших в критическом состоянии не поступало.
Местные СМИ сообщили, что количество разрушенных домов возросло до 126.
Напомним, в Китае произошло землетрясение. Ранее сообщалось о 10 пострадавших и 74 разрушенных домах.