Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.7 комментариев
В Китае произошло землетрясение
В КНР зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 77 километрах к северо-западу от города Цзиньнань, в котором живут 4,33 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на данные центра.
Очаг залегал на глубине 35 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.