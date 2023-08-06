Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
При землетрясении в Китае пострадали 10 человек, обрушены 74 дома
В КНР после землетрясения в восточной провинции Шаньдун пострадали 10 человек, сообщил провинциальный пункт управления чрезвычайными ситуациями.
В ходе землетрясения обрушились 74 дома, пострадали 10 человек, сообщили в управлении, передает РИА «Новости» со ссылкой ан Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что землетрясение произошло в уезде Пинъюань городского округа Дэчжоу в 2.33 по местному времени 6 августа.
Очаг залегал на глубине 10 тыс. метров.
До этого Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении в Китае магнитудой 5,4.