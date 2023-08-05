Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.7 комментариев
«Спартак» вышел на первое место в таблице РПЛ после разгрома «Рубина»
Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ), и вышел на первое место в таблице.
Мячи забили Тео Бонгонда, Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес. Кроме того, в свои ворота забил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич, передает ТАСС.
«Спартак» начал чемпионат с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14, набрав девять очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» занял 10-ую строчку всего с двумя очками.