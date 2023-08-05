Шойгу вручил награды российским военным в зоне СВО

Шойгу вручил госнаграды военным группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что глава Минобороны вручил военнослужащим госнаграды, ордена «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Кроме того, именным оружием, пистолетами Ярыгина награждены офицеры, которые проявили личное мужество

Шойгу выразил уверенность, что военные и дальше будут верой и правдой служить стране, и пожелал им победы, здоровья и вернуться домой живыми.

После награждения министр пообщался с военнослужащими. Присутствовавший на награждении командир танковой роты в ответ на вопрос Шойгу рассказал, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.

Глава российского военного ведомства поинтересовался, появились ли в зоне ответственности группировки «Центр» танки Leopard. Командующий группировкой Андрей Мордвичев ответил, что «еще нет». «Не везет нам, товарищ министр обороны», – пошутил он.

Шойгу отметил, что «наши ребята их там крепко бьют, так что может до вас и не доедут еще», и поблагодарил российских военных за службу.

Накануне в Минобороны сообщали, что Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.