«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.37 комментариев
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне спецоперации
Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке, сообщает Минобороны в Telegram.
Министр обороны поблагодарил командование и личный состав группировки войск за ведение успешного наступления на Красно-Лиманском направлении. Шойгу также обратил внимание, что для сохранения жизней российских военнослужащих следует наносить упреждающий удар по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций.
Шойгу также представили шведскую боевую машину пехоты CV-90, захваченную российскими салами в бою. Техника вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военными после попадания в нее российскими силами из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Мордвичев отметил, что у ВСУ не было комплектов запасных частей для шведской бронемашины, что делает невозможным ее ремонт.
Ранее Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом.