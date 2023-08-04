Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу

Tекст: Алексей Дегтярев

Таня С. Чуткан – это назначенка 44-го президента США Барака Обамы, афроамериканка, «принадлежащая к стану ультра-левых либералов», заявил Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из числа людей подобных взглядов могут быть набраны и присяжные заседатели.

Пушков процитировал американского сенатора Теда Круза, заявившего, что для таких людей «законы не имеют значения, они ненавидят его». Российский политик также указал, что Круз также считает высокой вероятность обвинительного приговора Трампу.

Напомним, Трамп заявлял о своей невиновности по обвинениям в попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США. Суд решил не арестовывать его, но наложил ряд ограничений.

Также американский политик не признал дополнительные обвинения по делу о секретных документах.