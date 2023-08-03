«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.29 комментариев
Трамп заявил в суде о своей невиновности
Трамп в суде заявил о своей невиновности в препятствовании утверждению итогов выборов
Дональд Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.
О том, что Трамп не признает себя виновным, сообщил журналист телеканала CBS Скотт Макфарлейн на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.
В суде, куда Трамп явился ранее в четверг, были зачитаны обвинения в адрес бывшего американского президента. Фактически ему инкриминируют попытку незаконным образом сохранить власть, несмотря на объявленное поражение на выборах в ноябре 2020 года, когда Трамп претендовал на переизбрание президентом США.
Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу, составляет 20 лет тюремного заключения.
Ранее Трамп заявлял о готовности к аресту.