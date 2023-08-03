Трамп заявил в суде о своей невиновности

Трамп в суде заявил о своей невиновности в препятствовании утверждению итогов выборов

Tекст: Ольга Никитина

О том, что Трамп не признает себя виновным, сообщил журналист телеканала CBS Скотт Макфарлейн на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

В суде, куда Трамп явился ранее в четверг, были зачитаны обвинения в адрес бывшего американского президента. Фактически ему инкриминируют попытку незаконным образом сохранить власть, несмотря на объявленное поражение на выборах в ноябре 2020 года, когда Трамп претендовал на переизбрание президентом США.

Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу, составляет 20 лет тюремного заключения.

Ранее Трамп заявлял о готовности к аресту.