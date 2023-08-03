Трамп заявил о готовности к аресту

Tекст: Елизавета Шишкова

Он написал в своей соцсети Truth Social, что отправляется в столицу, чтобы быть «арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам». Арест Трамп назвал большой честью.

«Потому что я буду арестован за вас», – добавил бывший президент США для своих сторонников, передает РИА «Новости». Трамп должен явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.

Процедура ареста в США отличается от российской, под ней понимают скорее задержание. Трампа арестовывали в рамках прошлых обвинений, как только он являлся в суд, но он фактически находился на свободе с обязательством явиться на слушания по первому требованию.

Ранее Трамп заявил, что в рамках трех уголовных дел ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.