Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Трамп сообщил, что по трем уголовным делам ему грозит 561 год тюрьмы, или «шесть жизней»

Tекст: Ольга Никитина

Трамп в обращении к сторонникам назвал незаконными обвинения, выдвинутые в его адрес «коррумпированным минюстом Кривого Джо» (так Трамп называет президента США Джо Байдена). Уголовные дела в отношении него Трамп назвал охотой на ведьм.

561 год, отметил Трамп, – это «шесть жизней». «Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», – передает ТАСС.

Республиканец призвал сторонников «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию». В рамках обычной практики ведения предвыборной кампании в США Трамп попросил делать пожертвования в его поддержку. При этом тех, у кого есть «материальные проблемы из-за политики Кривого Джо и обитателей вашингтонского болота, он призвал даже не думать о том, чтобы что-то жертвовать.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что борьба Байдена и Трампа превратилась в войну на уничтожение, которая кончится плохо для Америки.