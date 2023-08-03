Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы
Трамп сообщил, что по трем уголовным делам ему грозит 561 год тюрьмы, или «шесть жизней»
Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что в рамках трех уголовных дел, начатых в отношении него действующим главой Белого дома Джо Байденом, ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.
Трамп в обращении к сторонникам назвал незаконными обвинения, выдвинутые в его адрес «коррумпированным минюстом Кривого Джо» (так Трамп называет президента США Джо Байдена). Уголовные дела в отношении него Трамп назвал охотой на ведьм.
561 год, отметил Трамп, – это «шесть жизней». «Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится», – передает ТАСС.
Республиканец призвал сторонников «мирно выступить против скатывания Америки в тиранию». В рамках обычной практики ведения предвыборной кампании в США Трамп попросил делать пожертвования в его поддержку. При этом тех, у кого есть «материальные проблемы из-за политики Кривого Джо и обитателей вашингтонского болота, он призвал даже не думать о том, чтобы что-то жертвовать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что борьба Байдена и Трампа превратилась в войну на уничтожение, которая кончится плохо для Америки.