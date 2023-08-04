Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

  • Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине
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    Россия довела западную разведку до крайностей
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Трамп заявил о готовности к аресту
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС
    Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС
    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    29 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    00:01Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

    Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.

    23:51Трамп заявил в суде о своей невиновности

    Дональд Трамп заявил в Федеральном суде столичного округа Колумбия о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

    23:42Песков напомнил о стремлении России не допустить войны на Украине

    Когда в 2014 году на Украине случился государственный переворот и там начали поднимать голову националисты, с которыми Донбасс не захотел жить в одной стране, был очень сложный момент, и Россия делала все, чтобы не допустить войны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    23:08Белый дом высказался против применения силы в Нигере

    Соединенные Штаты «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    22:49Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22:34Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, а внешнеполитическое ведомство страны направило в содружество соответствующий запрос.

    22:27Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    22:06Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    21:57В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    21:48На фестивале Эритреи в Стокгольме пострадали более 50 человек

    Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков на фестивале «Эритрея Скандинавия», полиция задержала около 100 человек, сообщило агентство France-Presse.

    21:37Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

    Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

    21:29Эксперт: Невыплата штрафов грозит Apple проблемами в России

    Если Apple не выплатит назначенные российским судом штрафы, то в отношении компании могут быть применены более серьезные меры. А «Википедию» нужно постепенно убирать из поисковой выдачи в Интернете, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Ампелонский. Ранее суд в Москве оштрафовал Apple и Wikimedia за отказ удалить фейки об СВО, причем в случае с Apple речь идет о подкастах.

    21:28Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»

    Около «Москва-Сити» неизвестный бросил в салон припаркованной машины неустановленный предмет, похожий на петарду, пострадавших нет, сообщили в префектуре Центрального административного округа.

    21:19Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    21:10МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС

    Делегация МАГАТЭ во время проверки не обнаружила противопехотные мины и другие боеприпасы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила спецкорреспондент «России 24» Ольга Курлаева.

    4 августа 2023, 00:01

    Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

    Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году

    Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия
    @ REUTERS/Scott Morgan

    Tекст: Ольга Никитина

    Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.

    Сторона обвинения не настаивала на аресте бывшего главы Белого дома. Прокуратура заявила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов, передает РИА «Новости».

    С выдвинутыми условиями, в том числе сдаться в случае вынесения обвинительного решения, Трамп согласился. Также бывшему американскому лидеру запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.

    По данным телеканала CNN, суд назначил слушания по делу Трампа на 28 августа.

    Трамп предстанет перед судьей Федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения, отмечает ТАСС.

    На заседании суда в четверг Трамп заявил о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

    В здании суда Трамп провел около 27 минут. Выходя, он не стал общаться с многочисленными журналистами.

    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы заявили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент Гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

    Коментарии (44)
    3 августа 2023, 12:55
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    МИД Норвегии заявил, что страна заинтересована в сохранении дипломатических связей и каналов

    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    @ Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    По ее словам, в Норвегии не согласны с тем, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве. Однако Витфельдт заметила, что в таком решении «нет ничего удивительного», передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что власти России включили Норвегию в список недружественных стран, что предполагает ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

    Коментарии (41)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 16:32
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    @ АВТОВАЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая модель LADA Aura будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников, сообщили в АвтоВАЗе.

    При этом в компании отметили, что для передвижения чиновников разного ранга могут использоваться все автомобили производства АвтоВАЗа.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta. Машина оснащена двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. Автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

    Коментарии (39)
    3 августа 2023, 12:49
    МВД начало проверку проигнорировавшего тату «Азова» у женщины полицейского

    МВД начало проверку после того, как полицейский проигнорировал тату «Азова» у женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители начали проверку после того, как полицейский якобы не принял «мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с тату «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в руководстве управления на транспорте МВД по ЦФО.

    В полицию в среду поступила информация о проезде женщины с «татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место отправили сотрудника полиции, он проверил документы женщины и установил, что против нее завели дело за «за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены».

    При этом полицейский не принял мер по пресечению правонарушения.

    Назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС должностных обязанностей. После проверки действиям полицейского дадут правовую оценку.

    До этого в среду в Telegram-каналах опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена женщина в электричке с тату «Азова» на руке. Также на женщине был кулон и серьги с гербом Украины. Полицейский проверил ее документы и после чего якобы «просто ушел».

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:00
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ сконцентрировали силы под Старомайорским: они находятся там в ловушке, несут серьезные потери под ударами российской артиллерии, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским крупные силы и пытаются его отбить, попадая то на мины, то под артиллерию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что населенный пункт стал для украинских военных ловушкой, при помощи которой сокращается их численность.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 12:41
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года после госпитализации в одну из московских больниц, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    «К сожалению, Ирины Петровны не стало», – сказал он, передает РИА «Новости».

    О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания с актрисой сообщат позже.

    Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских больниц, ее состояние оценивалось как тяжелое.

    Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле, с середины 1940-х годов вместе с родителями жила в Москве. Театром начала увлекаться в 10 классе.

    Окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. Горького. Работала в Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Московский художественный театр им. Чехова). Актриса известна по кинокартинам «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и другим.

    Мирошниченко была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

    Коментарии (19)
    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

    Коментарии (56)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 01:22
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    @ Sean Kilpatrick/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

    Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

    Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

    В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.

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    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

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