«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.29 комментариев
Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году
Федеральный суд столичного округа Колумбия принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, который обвиняется во вмешательстве в итоги выборов в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м.
Сторона обвинения не настаивала на аресте бывшего главы Белого дома. Прокуратура заявила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов, передает РИА «Новости».
С выдвинутыми условиями, в том числе сдаться в случае вынесения обвинительного решения, Трамп согласился. Также бывшему американскому лидеру запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.
По данным телеканала CNN, суд назначил слушания по делу Трампа на 28 августа.
Трамп предстанет перед судьей Федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения, отмечает ТАСС.
На заседании суда в четверг Трамп заявил о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.
В здании суда Трамп провел около 27 минут. Выходя, он не стал общаться с многочисленными журналистами.