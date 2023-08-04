Суд решил не арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году

Tекст: Ольга Никитина

Сторона обвинения не настаивала на аресте бывшего главы Белого дома. Прокуратура заявила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов, передает РИА «Новости».

С выдвинутыми условиями, в том числе сдаться в случае вынесения обвинительного решения, Трамп согласился. Также бывшему американскому лидеру запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.

По данным телеканала CNN, суд назначил слушания по делу Трампа на 28 августа.

Трамп предстанет перед судьей Федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения, отмечает ТАСС.

На заседании суда в четверг Трамп заявил о своей невиновности во вменяемых ему попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США.

В здании суда Трамп провел около 27 минут. Выходя, он не стал общаться с многочисленными журналистами.