  • Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Израиле русофобия дошла до антисемитизма
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    В Британии признали рост мирового влияния России в рамках БРИКС
    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима»
    Псковский губернатор анонсировал возобновление работы аэропорта
    Уничтожен еще один катер ВСУ у Змеиного
    Франция назвала количество своих военных в Габоне
    ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке
    Правительство Грузии запретило президенту Зурабишвили зарубежные визиты
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    18 комментариев
    30 августа 2023, 18:28

    МИД назвал предложение Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает предложение президента России Владимира Путина по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию для переработки и отправки в нуждающиеся страны альтернативой зерновой сделке, сообщил МИД.

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан планируют обсудить реализацию инициативы Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам, сообщается на сайте МИД.

    Москва считает этот проект оптимальной рабочей альтернативой черноморской сделке.

    В турецкой прессе указывали, что лидеры двух стран в ходе переговоров могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (152)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

    Коментарии (30)
    30 августа 2023, 00:10
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ на участке Работино – Вербовое
    @ Военная хроника/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты Telegram-канала «Военная хроника» объяснили, почему вооруженные силы Украины несут большие потери на участке Работино – Вербовое.

    Как указывают эксперты, Работино ВСУ занять не удалось, при это «цена любой активности» для них лишь увеличивается. ВСУ сосредоточили на данном направлении группировку, в которую входят семь механизированных бригад, две десантно-штурмовые бригады, а также силы третьей бригады оперативного назначения нацгвардии, «множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов, в том числе специального назначения». «Общая численность группировки между Копанями, Работином и Вербовым оценивается примерно в 35–40 тыс. человек», – сообщает «Военная хроника».

    Указывается, что ВСУ планировали «быстрый рывок сквозь оборонительные рубежи» российских войск и «выход к Токмаку и Мелитополю». ВСУ рассчитывали справиться с этой задачей за три-четыре дня. Однако «из-за неверного планирования вместо прорыва подразделения ВСУ скопились на небольшом, площадью 100 кв. км, участке между Ореховом, Малой Токмачкой, Работином, Новоданиловкой и Вербовым».

    В результате крупная группировка украинской армии наткнулась сначала на минные поля, а затем оказалась под огнем российской артиллерии. ВСУ попали в «огневой мешок, после чего понесли значительные потери и были остановлены в 6–8 км от рубежей перехода в атаку».

    Вероятно, ВСУ собирались прорываться через Работино, Новопрокоповку, Ильченко и Сладкую Балку, а затем выйти на трассу Т-04-08 до Токмака. Но оказалось, что сил для этого у украинской стороны собрано недостаточно. Переброшенные из Малой Токмачки и Орехова резервы не смогли изменить ситуацию. В результате «после серии неудачных накатов» ВСУ отступили, «не сумев обеспечить огневое превосходство на планируемом участке прорыва».

    «Цели не поражаются и не подавляются ни на переднем крае, ни в глубине обороны ВС РФ. Сказывается и недостаточная тактическая разведка, и дефицит боеприпасов и артсистем. В результате накопленные на участке резервы топчутся на месте под наблюдением и огнем ВС РФ», – говорится в сообщении.

    Из-за больших потерь и постоянных перегруппировок украинские войска скопились в низинах между трассами Т-04-08 и Н-08, а также на территории заповедника Балка Успеновская менее чем в 5 км от Работина. Силы российских войск позволяют эффективно уничтожать украинские войска, «фактически лишенные возможности полноценного маневра». Сейчас в низинах находится свыше 20 крупных соединений ВСУ, что «позволяет уничтожать войска на земле максимально эффективно».

    Как сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа», Работино к вечеру 29 августа «является серой зоной». За день там «были уничтожены Leopard и гаубица М777 [...], наша авиация наносит удары по лесополосе», а российская артиллерия «постоянно насыпает, не дает противнику свободно двигаться».

    В понедельник сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности в Работино.

    Коментарии (27)
    30 августа 2023, 06:58
    Пожары начались в Киеве после взрывов

    Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов в двух районах Киева

    Пожары начались в Киеве после взрывов
    @ Andreas Hoenig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве и Киевской области. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах на месте взрывов.

    Кличко заявил, что пожары начались в Дарницком и Шевченковском районах. Он уточнил, что в Шевченковском районе горит административное здание, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы также произошли в Одессе, Кривом Роге и Черкассах.


    Коментарии (69)
    30 августа 2023, 13:24
    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков

    Эксперты рассказали о способах защиты Пскова от атак дронов

    Эксперты поспорили о маршруте украинских БПЛА при атаке на Псков
    @ Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько возможных маршрутов пролета украинских БПЛА к Пскову. И один из них – территория Белоруссии, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В свою очередь генерал в отставке Айтеч Бижев усомнился в белорусском маршруте дронов. Ранее беспилотники ВСУ атаковали аэропорт в Пскове, повреждены четыре транспортных самолета Ил-76.

    «Достоверной информации о том, откуда летели украинские дроны в сторону Пскова, нет. Но можно предположить, что маршрут пролегал через территорию Белоруссии. Также речь может идти о заранее заброшенных на территорию республики диверсантах, которые и запустили БПЛА», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Однако есть вариант маршрута со стартовой точкой в одной из северных областей Украины. Проблема в том, что любой из этих вариантов создает дополнительные угрозы для безопасности России», – акцентировал он.

    «У Белоруссии хорошая и довольно современная система защиты от воздушных угроз. Тем не менее их ПВО создавалась для борьбы с авиацией. БПЛА – это относительно новое оружие. И традиционные зенитные комплексы не так хорошо приспособлены для уничтожения дронов», – отмечает эксперт.

    «Поэтому для эффективной борьбы с БПЛА необходима адаптация противовоздушной обороны Белоруссии к новой угрозе. Нужно развивать комплексы РЭБ, которые позволяют выводить из строя системы управления и навигации беспилотников. И в этом соседнему государству может помочь Россия», – поясняет Бартош.

    Несколько иного мнения по поводу возможных маршрутов украинских БПЛА придерживается Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

    «Минск входит в единую систему ПВО СНГ с общим информационным полем. Армия Белоруссии круглосуточно дежурит на границах, так что любой объект, который попытается пролететь через территорию республики, будет сбит», – убежден собеседник.

    «У Белоруссии очень мощная и современная система ПВО. Армия республики уже уничтожала вторгавшиеся в их воздушное пространство дрейфующие аэростаты и беспилотники. Кроме того, похожие боевые ситуации регулярно отрабатываются на учениях. Поэтому украинские БПЛА, которые попробуют пролететь через территорию нашего союзника, однозначно будут сбиты», – резюмировал Бижев.

    Ранее российские войска отразили атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    В результате атаки на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Росавиация сообщила, что в среду, 30 августа, аэропорт Пскова не будет обслуживать гражданские рейсы. В ведомстве уточнили, что все задействованные в обеспечении полетов системы работают штатно. Однако для принятия дополнительных мер безопасности отменены восемь запланированных рейсов.

    Кроме Пскова, атакам украинских БПЛА подверглись Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области. Все дроны были уничтожены силами ПВО. Еще один беспилотник был сбит в Рузском районе Подмосковья.

    Коментарии (57)
    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (27)
    30 августа 2023, 02:13
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ

    Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера с десантными группами вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами украинских сил специальных операций, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, «катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек» были уничтожены около 00.00 мск.

    Напомним, неделю назад два украинских катера, в том числе один с группой десанта, также были уничтожены российской авиацией в Черном море.

    Коментарии (16)
    30 августа 2023, 14:10
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    ВС России поразили высокоточным оружием пункты управления и разведки ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ночью 30 августа ударили по пунктам управления и разведки украинских вооруженных сил, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

    В прошлые сутки ВМФ России ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (30)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    29 августа 2023, 21:04
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мир сейчас находится на грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия, которая сейчас выше, чем за последние 100 лет, заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

    В 2022 году военные расходы в мире достигли рекордных 2,2 трлн долларов, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция» увеличили риски для человечества, передает РБК.

    По словам Кереши, сейчас мир ближе, чем когда-либо к глобальной катастрофе. Также он указал на «регулярные угрозы прибегнуть к ядерному удару» в контексте конфликта на Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

    Коментарии (8)
    30 августа 2023, 00:37
    Псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников

    Губернатор Псковской области Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    Ведерников сообщил в Telegram, что лично находится на месте «с начала инцидента». Жертв, по предварительной информации, нет.

    В авиационных службах сообщили, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, передает ТАСС.


    Коментарии (44)
    30 августа 2023, 09:02
    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии в 2018 году израильском истребителе F-16

    Зеленскому напомнили о сбитом в Сирии истребителе F-16
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Алина Власенко

    Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии пять лет назад, станут очень заманчивой целью для российских ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

    В статье отмечается, что после поставки Украине комплексов ПВО Patriot они стали приоритетными целями для российских военных. Авторы материала предположили, что в случае поставки Киеву истребителей F-16 они станут еще более заманчивой целью для ударов, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. В 2018 году в Сирии был сбит израильский истребитель F-16.

    Ранее глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы Киевом весной будущего года, в настоящее время Украина уже готовит инфраструктуру для этих самолетов.

    Коментарии (2)
    29 августа 2023, 20:48
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»

    Коллектив театра «Ленком» ответил открытым обращением на отмену гастролей в Израиле

    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с отменой гастролей в Тель-Авиве, где Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» должен был показать спектакль «Поминальная молитва», артисты обратились с открытым письмом к властям Израиля и зрителям.

    «Ленкомовцы» отмечают, что гастроли театра в Израиле ждали, билеты были раскуплены. Уточняется, что гастроли театра должны были проходить на деньги спонсора. Однако «воодушевление «ленкомовцев» и ожидания тысяч израильтян стали душить грязные ручонки тех, для кого отсутствие памяти, испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством, уже, к сожалению, стали разрушительной нормой», пишет «Российская газета» со ссылкой на текст письма.

    Артисты отмечают, что на «Ленком Марка Захарова» и его сотрудников обрушился шквал «помойного словоблудия низкого пошиба», с угрозами «местечковой коммунальной кухни». В письме «ленкомовцы» с сожалением указывают, что никакой внятной позиции от государственного театра, где должен был пройти спектакль, и от властей Израиля, как и гарантий безопасности, они не получили.

    Они указывают, что «израильские «Иваны, не помнящие родства», изображают победное ликование и всего лишь вновь демонстрируют неприглядный вид «защитников Украины». По словам «ленкомовцев», сбежали эти так называемые патриоты из ставшей вдруг «любимой Украины» с ее антисемитскими и русофобскими шествиями и лозунгами, с ее ярыми, национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских в Донбассе.

    «Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне», – напомнили артисты в письме.

    Также в своем обращении коллектив театра привел в пример великих деятелей культуры в эмиграции, таких как Шаляпин, Бунин, Рахманинов, Ростропович, Тарковский, которые никогда не опускались до низкопробного уровня «шариковых», громко «тявкающих» и оскорбляющих россиян и коллег по цеху. «Антикультурный терроризм, с которым мы столкнулись, – это такой же террор, как любой другой!» – считают «ленкомовцы».

    В завершение коллектив театра обратился к властям Израиля с просьбой дать оценку разнузданному и разрушительному поведению, с которым столкнулись российские артисты. «Мы сожалеем и считаем недопустимым, что вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества оказываются в руках агрессивно и хулигански настроенной кучки граждан, выступающих от имени Израиля», – подчеркнули артисты.

    Напомним, «Ленком Марка Захарова» должен был в конце октября показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. После анонса спектакля в интернете был объявлен сбор подписей с призывом отменить гастроли из-за поддержки российскими артистами СВО.

    В итоге руководство тель-авивского театра «Габима» решило перенести гастроли театра «Ленком» на неопределенный срок из-за протестов русскоязычных израильтян.

    Коментарии (29)
    30 августа 2023, 07:16
    Украинский Ми-8 нанес удар по ВСУ на Купянском направлении

    Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил об ударе Ми-8 ВСУ по украинским позициям

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении нанес удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

    Инцидент произошел на рубеже Копанки – Новосергеевка. Как сообщил Якимкин, ВСУ, чтобы поддержать обороняющиеся подразделения, задействовали вертолет Ми-8. Однако «в результате недолета» Ми-8 ВСУ «нанес огневое поражение по своим позициям», передает РИА «Новости».

    Якимкин сообщил, что на Купянском направлении войска России отразили две контратаки ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии. Кроме того, российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике, ВСУ потеряли до роты личного состава, два минометных расчета и пикап у населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ у населенных пунктов Авдеевка и Орловка. ВСУ потеряли боевую машину ЗРК «Оса» в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки, передает ТАСС.

    Также российские войска уничтожили украинские РСЗО, четыре гаубицы Д-30, гаубицу американского производства М777 и шесть минометов калибра 120 мм. Авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по ВСУ у Красногоровки. Кроме того, авиаудары наносились на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях.

    Напомним, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении.

    Коментарии (10)
    30 августа 2023, 12:20
    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников

    Военный эксперт Кнутов: Массовыми атаками дронов Киев пытается создать иллюзию переноса военных действий на территорию России

    Военный эксперт объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения. ВСУ хотят создать иллюзию переноса военных действий на территорию России, сказал ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Украина атаковала дронами несколько российских регионов.

    «Западные страны выделили Украине сотни миллионов долларов на закупку БПЛА. Так что налетов противника будет все больше, они будут все более массовыми», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Офис Зеленского преследует конкретную цель: создать иллюзию переноса военных действий на территорию России. Контрнаступление не увенчалось успехом, поэтому ВСУ необходимо регулярно создавать громкие информационные поводы, способные отвлечь простых украинцев от неудач на фронте», – отмечает собеседник.

    «Регионы, попавшие под огонь противника, выбраны также неслучайно. Так, в части субъектов есть объекты, представляющие ценность в военном плане. Этой ночью ВСУ преимущественно надеялись уничтожить объекты, связанные с ВКС или системами ПВО», – подчеркивает эксперт.

    «Думаю, офис Зеленского рассчитывал значительно снизить степень защищенности воздушного пространства России. Кроме того, в подвергшихся атаке регионах есть объекты, уничтожение которых может создать резонанс в информационном поле», – уточняет он.

    «Сюда стоит отнести налет на столицу и попытку удара по телебашне в Брянске. Успешный вывод из строя вещания на территории целого региона привел бы к панике не только в самой области, но и за ее пределами», – считает собеседник.

    «На фоне участившихся атак было бы уместно задуматься о выстраивании серьезных оборонных рубежей по всей границе с Украиной. Кроме того, важно вести качественную работу по выявлению диверсантов, которые служат наводчиками для ВСУ. Без комплексных усилий, предпринимаемых на системном уровне, с угрозой не справиться», – резюмирует Кнутов.

    Ранее ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.

    Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. В результате атаки произошел пожар, огнем охватило два воздушных судна. Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа.

    Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Брянской областью и один над Орловской. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подчеркнул, что дрон, обезвреженный средствами РЭБ, упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района.

    Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что один из сбитых беспилотников нанес повреждения административному зданию. Произошло возгорание: частично повреждены крыша и остекление. По его словам, два БПЛА также предприняли попытку атаковать региональную телебашню. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, в результате падения обломков сбитого дрона был причинен ущерб зданию управления Следственного комитета.

    Около 02.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Позже в регионе удалось сбить еще один аппарат. Местные власти отчитались, что разрушений и пострадавших в результате ночных налетов нет.

    Один беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА противника попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, в одном из жилых домов Сухиничского района нарушено остекление.

    Также беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Рузского района Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».

    Серию ночных налетов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что подобные атаки говорят об агонии украинского руководства. По ее мнению, офис Зеленского перешел к террористической деятельности из-за «тупой ненависти, злобы и отсутствия перспектив в развитии».

    Коментарии (12)
    Главное
    ВС России поразили пункты управления и разведки ВСУ
    Эксперт сравнил украинские атаки БПЛА с действиями Саддама Хусейна
    В ДНР ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами для ВСУ
    Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет
    Президент Габона подтвердил, что удерживается на территории резиденции
    Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями
    В центре Москвы самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся

    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............