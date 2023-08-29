Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.0 комментариев
ВСУ попали под огонь собственной артиллерии под Купянском
Украинских военнослужащих обстреляли свои же под Купянском
Колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом около Новоселовского по неизвестной причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении, передает РИА «Новости».
Марочко рассказал, что колона по этой причине была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь.
В результате после огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.
Ранее Украина решила перебросить дополнительные силы для защиты этой части линии фронта, чем «явно нарушает рекомендации Пентагона». Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.
Напомним, Минобороны Украины признало успехи Вооруженных сил России на Купянском направлении.