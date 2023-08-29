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    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    0 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    3 комментария
    29 августа 2023, 08:31

    ВСУ попали под огонь собственной артиллерии под Купянском

    Украинских военнослужащих обстреляли свои же под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Колонна ВСУ в связи с несогласованными действиями попала под огонь своей артиллерии в районе села Новоселовское на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, колонна военной техники противника в составе двух бронетранспортеров и трех автомобилей с личным составом около Новоселовского по неизвестной причине изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении, передает РИА «Новости».

    Марочко рассказал, что колона по этой причине была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь.

    В результате после огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, а личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе.

    Ранее Украина решила перебросить дополнительные силы для защиты этой части линии фронта, чем «явно нарушает рекомендации Пентагона». Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, Минобороны Украины признало успехи Вооруженных сил России на Купянском направлении.

    28 августа 2023, 21:23
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец Алексей Волков, который в зоне СВО спас товарищей, накрыв собой гранату, идет на поправку. Он стал известен благодаря ролику, в котором, будучи раненым, читает собственные стихи о России.

    Волков, спасая товарищей, накрыл собой упавшую с украинского беспилотника гранату. Он остался жив благодаря бронежилету, но ему перебило обе ноги, ранило в руку. Когда его выносили с передовой, то попросили говорить, чтобы не терял сознание, сообщает НТВ.

    «Лучшая страна мира, лучшая страна планеты, никакие ваши аргументы не оспорят это! Не нужно нас учить, как жить, что делать надо, для русского солдата победа – одна награда!» – начал читать свои стихи Волков.

    Сейчас боец идет на поправку. Он продолжает заниматься спортом в госпитале.

    Напомним, механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Коментарии (19)
    28 августа 2023, 13:14
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский Военно-морской флот ночью в понедельник ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносили высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара достигнута, объект поражен, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На прошлой неделе ВС России групповым ударом поразили центр принятия решений ВСУ.

    Коментарии (18)
    28 августа 2023, 20:56
    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении

    Министр обороны Украины признал продвижение Российской армии на Купянском направлении

    Минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные имеют успехи на Купянском направлении в Харьковской области, ситуация там сложная, заявил министр обороны Украины Алексей Резников местным СМИ.

    Глава Минобороны Украины заявил, что командующий украинскими войсками Александр Сырский одновременно держит оборону на востоке и юге, контратакует на Артемовском направлении.

    По словам Резникова, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ситуация там «сложная, но контролируемая», передает РИА «Новости». По мнению министра, россияне своим наступлением хотят отвлечь силы ВСУ с других направлений.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (3)
    28 августа 2023, 16:11
    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

    Президент Венгрии Новак заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо сесть за стол переговоров, военного решения конфликта на Украине нет, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

    По ее словам, полтора года войны не привели к решению о долгосрочном мире, поэтому необходимо начать переговоры. Новак заявила, что это мнение она высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем она отметила, что Венгрия готова присоединиться к переговорному процессу по «формуле мира» Зеленского.

    Новак в среду на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины.

    Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 12:06
    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России

    Сенатор Джабаров: Британия и США останавливают Зеленского от переноса конфликта вглубь России

    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Словам Зеленского верить нельзя. Во-первых, он привык говорить одно, а делать совсем другое. А во-вторых, он транслирует не столько свою позицию, сколько волю США и Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные действия не должны перейти на территорию РФ.

    «Зеленский в очередной раз пытается юлить. Конфликт уже давно перебросился на территорию России. Во-первых, четыре новых региона находятся фактически «в центре событий». Во-вторых, даже старые территории страны регулярно сталкиваются с атаками украинских беспилотников», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Мы имеем дело с крайне беспринципным человеком. Утром он заявляет одно, а вечером делает совершенно другое. Разум Зеленского затуманен недавней эйфорией всеобщего восхищения. Еще полтора года назад он разъезжал по европейским столицам в грязных джинсах и футболке, но ему все были рады, а сегодня его критикуют за провальное контрнаступление», – отмечает собеседник.

    «Он стал тяготить западных лидеров, и это сильно печалит его самолюбивую натуру. Вместе с тем Зеленский все еще в состоянии понимать простые истины. Украина нужна Вашингтону и Брюсселю только в качестве «тарана против России». Стоит ВСУ остановиться, заговорить о возможности переговоров, и вся поддержка «цивилизованного мира» испарится», – подчеркивает сенатор.

    «Но есть в словах Зеленского и доля правды. США и Британия не хотят масштабного расползания конфликта на территорию России. Ведь иначе Москва может начать действовать крайне жестко. Так что президент Украины в очередной раз выступил в роли рупора западной позиции», – резюмирует Джабаров.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна». Также он подчеркнул, что ВСУ готовы к долгой войне при условии, если не будут терять людей.

    Кроме того, он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране. «Я бы не хотел, чтобы мы жили без голосования три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь», – заверил президент.

    Ранее Зеленский анонсировал выделение новых пакетов военной помощи уже в сентябре. Он отметил, что западные партнеры осведомлены о потребностях ВСУ. «Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Ожидаем решений», – уточнил он. По его словам, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности Украины.

    При этом в американских СМИ продолжает нарастать критика в отношении военного руководства страны. Недавно The New York Times сообщила о нежелании командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского следовать указаниям Пентагона. Политолог Лариса Шеслер подробно объясняла, к чему приведут публичные разногласия в стане «союзников».

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал риски экспериментов ВСУ с кассетными боеприпасами

    Военный эксперт Леонков: Нехватка боеприпасов для БПЛА вынуждает ВСУ пилить кассетные боеприпасы

    Военный эксперт назвал риски экспериментов ВСУ с кассетными боеприпасами
    @ @FranticGoat

    Tекст: Илья Абрамов

    Разборка кассетных снарядов крайне опасный процесс, который может привести к взрыву. Однако ВСУ вынуждены идти на такой шаг, чтобы восполнить нехватку боеприпасов для БПЛА. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США указали на риски разборки кассетных снарядов украинскими солдатами.

    «Каждый кассетный снаряд содержит в себе маленькие взрывающиеся устройства – суббоеприпасы. Эти поражающие элементы высвобождаются из капсулы в полете и срабатывают на определенной высоте или при контакте с поверхностью», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Любое извлечение суббоеприпасов из основного снаряда представляет большую опасность, поскольку в процессе разбора может сработать взрыватель. Дополнительные риски несет нарушение сроков хранения боеприпасов или любые поломки», – отмечает собеседник.

    «Даже если снаряд удастся благополучно разобрать и использовать в беспилотниках, шанс успешного применения таких БПЛА все равно не очень большой. Например, взрыватель может не сдетонировать при соприкосновении с землей, что превратит снаряд в противопехотную мину», – подчеркнул он.

    «ВСУ пытаются разбирать кассетные боеприпасы из-за нехватки боеприпасов для ударных беспилотников. Этот дефицит вынуждает украинских «умельцев» идти на риск и заниматься такими опасными экспериментами», – резюмировал Леонков.

    Ранее журналиста из США Джозефа Тревитика шокировало видео, где украинские военные пилят кассетные снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американца «беспокойство в вопросе безопасности».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил Тревитик. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Кроме того, ранее французские СМИ указали на опасность применения кассетных снарядов ВСУ. Автор статьи издания AgoraVox напоминает офису Зеленского, что жертвами боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США.

    Издание отмечает, что США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    Напомним, ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, Украина «надлежащим образом» применяет данный тип снарядов, полученный от западных покровителей.

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    29 августа 2023, 06:04
    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников над Тульской областью

    Украинские беспилотники сбиты силами ПВО над Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА сбиты дежурными средствами ПВО над Тульской областью, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, вечером в понедельник Минобороны России сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над Белгородской областью.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 03:54
    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров

    Захарова высмеяла решение Зеленского запретить самому себе садиться за стол переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посетившей Киев президента Венгрии Каталин Новак о том, что военного решения конфликта на Украине нет.

    Как предположила Захарова в Telegram, Новак, судя по всему, не в курсе, что Зеленский «на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров». По словам Захаровой, он «видимо, сразу решил ложиться».

    Напомним, Новак на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины. В понедельник она заявила, что военного решения конфликта на Украине нет, поэтому нужно сесть за стол переговоров. Она рассказала, что это мнение высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично.

    Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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    28 августа 2023, 11:29
    Российские силы заняли опорный пункт на Купянском направлении

    Минобороны: Российские силы заняли опорный пункт на Купянском направлении

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» в ходе боя на Купянском направлении заняли опорный пункт, разгромив до роты ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

    Штурмовые подразделения группировки «Запад» на Купянском направлении в ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две ББМ «Козак». При этом отражены девять контратак ВСУ, говорится в Telegram Минобороны.

    Кроме того, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 66-й омбр и 68-й оегбр.

    Всего за сутки уничтожены три артиллерийских орудия Krab польского производства, два орудия Д-20, два минометных расчета, две ББМ «Козак», один пункт боепитания и станция РЭБ «Буковель».

    Ранее сообщалось, что средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

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    28 августа 2023, 21:59
    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, заявили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, в районе 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.

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    28 августа 2023, 10:20
    Военный медик раскрыл цель атак украинских FPV-дронов

    Военный медик батальона 58-й армии ВС России: Украинские FPV-дроны охотятся за российскими военврачами

    Tекст: Александра Юдина

    Ударные дроны-камикадзе с функцией FPV (first person's view) ВСУ многократно атаковали на Запорожском направлении российских военврачей и команды, эвакуирующие раненых с поля боя, сообщил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС России Валентин.

    По его словам, в первую очередь ВСУ стремятся ликвидировать медиков, совсем недавно уничтожили офицера, который эвакуировал раненых в составе эвакогруппы на технике, передает РИА «Новости».

    «Подбили медиков, с которыми я лично контактировал, длительное время работал. И его тоже недавно на УАЗике… Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», – отметил он.

    Военврач отметил, что ВСУ сознательно и злонамерено бьет по медработникам и эвакуационным командам российской армии, так как операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают.

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    Как сообщал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин, преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

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    29 августа 2023, 00:41
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял «очередную попытку совершить террористическую атаку». Беспилотник самолетного типа был сбит около 23.00 мск.

    Напомним, до этого в районе 21.00 мск над Белгородской областью также был сбит украинский беспилотник. Кроме того, в субботу украинские БПЛА дважды пытались атаковать Белгородскую область.


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    28 августа 2023, 14:23
    ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми под Угледаром

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие выходные при попытках атаковать фланги под Угледаром потеряли до 50 военнослужащих, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин подчеркнул, что речь идет об убитых военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Гагин сообщал, что украинские войска в разы усилили интенсивность артобстрелов на Угледарском направлении в рамках подготовки мощной атаки на фланги.

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    28 августа 2023, 13:21
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военных

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ликвидированы около 160 военнослужащих, две бронемашины, две американские артиллерийские системы М777, британские самоходная артустановка AS90 Brave Heart и орудие FH-70, а также две гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника на этом направлении составили более 185 военнослужащих, три бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, боевая машина РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены две атаки противника рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР).

    Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки подразделений 12-й бригады спецназначения и 42-й механизированной бригады ВСУ у Кузьмино ЛНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты под Старомайорским ДНР.

    За последние сутки на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 100 военнослужащих, две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 военнослужащих, американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-30, сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника противника в 128 районах.

    В районе Червоной Дибровы ЛНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS.

    Уничтожены 27 украинских беспилотников около Дружелюбовки, Воскресенки Херсонской области, Лисичанска ЛНР, Мирного, Пологов Запорожской области, Парасковиевки, Новоандреевки, Лидиевки и Соледара ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.

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    28 августа 2023, 11:59
    Челюстно-лицевые хирурги рассказали об уникальных операциях в зоне спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Минобороны показало, как работают в зоне спецоперации челюстно-лицевые хирурги Западного военного округа, которые не только сохраняют качество жизни раненым бойцам, но и проводят косметические операции.

    Челюстно-лицевые хирург проводят сложные косметические операции в полевых условиях. Модули мобильных медицинских подразделений разворачиваются практически в любом месте. В мобильных модулях есть автономное отопление, электроснабжение и техническое обеспечение, пишут «Известия».

    Как рассказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии, простых операций у них не бывает – все сложные. Кроме того, в данном направлении медицины важно учитывать и эстетический аспект. «Помимо того, что мы восстанавливаем после переломов лицевой скелет, еще очень важно придать эстетический вид пациенту, чтобы в дальнейшем он мог жить без комплексов», – пояснил врач.

    Так, старший ординатор рассказал об уникальной операции, которую челюстно-лицевые хирурги выполнили за несколько часов. У пациента было ранение в щечной области слева, с дефектом мягких тканей и переломом альвеолярного отростка верхней челюсти слева. «Парню выполнили операцию и мобилизацию шинами Васильева с установкой межчелюстных тяг. Сопоставили отломки. И выполнили пластику мягких тканей, восстановив, так сказать по-простому, лицо, чтобы парень в дальнейшем жил нормально, без каких-то косметических дефектов», – отметил доктор.

    Военный медицинский центр, где оперирует бригада челюстно-лицевых хирургов, полноценно работает круглосуточно и без выходных.

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией

    В России рассмотрят законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Инициатива вызвала дискуссию как среди депутатов, так и среди юристов и политологов. В чем заключаются особенности законопроекта, какое количество людей он может затронуть и почему текст документа требует доработки в отношении бывших граждан Украины? Подробности

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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

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