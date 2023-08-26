В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

Tекст: Вера Басилая

Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.