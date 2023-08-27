Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона
Стало известно о расхождениях действий ВСУ с рекомендациями Запада
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».
Как пишет The New York Times, пока ВСУ медленно наступали на юге и востоке, ВС России удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке, из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то, что они нужны в других местах, передает РБК.
Как заявил Сырский, ВС России продолжают наносить урон ВСУ и в таких условиях необходимо оперативно принять все меры для укрепления украинской обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно.
По мнению издания, стратегия ВСУ на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, утверждающих, что Киеву нужно было сосредоточить на одном участке фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо чего украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США вмешиваются в украинское наступление. При этом президент Украины отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Владимир Зеленский.
Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.