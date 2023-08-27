Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России
Боррель: Импорт ЕС из России беспрецедентно снизился в 2022 году
Общий объем импорта Европейского союза из России сократился на 58% в 2022 году, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвав этот показатель беспрецедентным.
Боррель отметил также, что неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%. В наибольшей степени это затронуло черной металлургии, драгметаллов и древесины, передает ТАСС слова главы внешнеполитической службы ЕС.
По его оценке, этот процесс ускоряется. Так, за первый квартал 2023 года, согласно приведенным Боррелем данным, падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%. А для энергетических товаров этот показатель оказался еще больше – минус 80%, сообщил он.
Под санкциями оказалось 54% объема экспорта ЕС в Россию в 2021 году, также сообщил Боррель.
Между тем сокращение связей с Россией негативно сказывается на странах Евросоюза. Так, немецкая экономика из лидера роста превратилась в аутсайдера. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП.