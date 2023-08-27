Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России

Боррель: Импорт ЕС из России беспрецедентно снизился в 2022 году

Tекст: Ольга Никитина

Боррель отметил также, что неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%. В наибольшей степени это затронуло черной металлургии, драгметаллов и древесины, передает ТАСС слова главы внешнеполитической службы ЕС.

По его оценке, этот процесс ускоряется. Так, за первый квартал 2023 года, согласно приведенным Боррелем данным, падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%. А для энергетических товаров этот показатель оказался еще больше – минус 80%, сообщил он.

Под санкциями оказалось 54% объема экспорта ЕС в Россию в 2021 году, также сообщил Боррель.

Между тем сокращение связей с Россией негативно сказывается на странах Евросоюза. Так, немецкая экономика из лидера роста превратилась в аутсайдера. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП.