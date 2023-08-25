Потери противника на Донецком направлении составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, польская самоходная артиллерийская установка Krab и две гаубицы Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации отразили три атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской народной республики (ЛНР).

За последние сутки на Купянском направлении ликвидированы около 50 военнослужащих, два танка, три машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии отражены пять атак противника. Потери ВСУ на этом направлении составили более 110 военнослужащих, две машины пехоты Bradley и два американских бронетранспортера Stryker, три американские артсистемы М777, а также два британских орудия FH-70, отчитались в Минобороны.

Рядом с Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией отразили атаку противника в районе Сладкого ДНР.

Нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ под Урожайным ДНР.

У Приютного Запорожской области пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 31-й бригады морской пехоты ВСУ.

В ходе боев на Южно-Донецком направлении ликвидированы около 125 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, две американские артсистемы М77, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Кузьмино ЛНР.

Нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии около Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Григоровки ДНР, сообщил Конашенков.

Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 военнослужащих, четыре бронемашины и два пикапа.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 военнослужащих, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 147 районах, подытожили в оборонном ведомстве.