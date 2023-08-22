Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.9 комментариев
Впервые в составе России в ЛНР отметили День государственного флага
Жители Луганской народной республики впервые в составе России отметили День государственного флага
Торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации во вторник, 22 августа, состоялась во всех административных центрах Луганской народной республики, а самые масштабные мероприятия прошли в столице ЛНР – Луганске.
Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов отметил символичность Дня флага России для жителей Луганской народной республики, которые впервые отмечают этот праздник в составе Российской Федерации. По его словам, на сегодняшний день вся территория республики освобождена, на всех государственных зданиях на всех территориях помещен флаг Российской Федерации, присутствует государственная власть.
Как отметила заместитель председателя регионального отделения РДДМ «Движение первых» Александра Середа, в этот знаменательный день луганские активисты решили поздравить граждан с праздником – Днем Государственного флага России – и раздали жителям и гостям столицы ЛНР ленточки в цветах российского триколора. Середа также рассказала, что участники движения планируют отправиться в поход, где ребят ждет развлекательная программа. Она выразила уверенность, что ребятам очень понравятся все мероприятия.
Зампредседателя регионального отделения РДДМ «Движение первых» напомнила о важности поздравлять друг друга с такими знаменательными датами, как День Государственного флага Российской Федерации, так как «это нас сплачивает, делает дружнее и крепче».
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