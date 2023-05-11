Как Донбасс сделал первый шаг к возвращению домой

Жители Донбасса рассказали, какой путь пришлось пройти региону для возвращения в Россию

11 и 12 мая в России отмечаются два праздника – День ЛНР и День ДНР. Эти даты неслучайны – именно девять лет назад в ходе референдумов о самоопределении республики сделали первый шаг к тому, чтобы на фоне военной операции ВСУ выйти из состава Украины и вернуться домой в Россию. Что стало реальной причиной этих референдумов и в какой обстановке они проводились?

В начале мая 2014 года жители Донбасса провели референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР. Как вспоминает ТАСС, процедура волеизъявления народа прошла в условиях продолжающейся силовой операции украинской армии против региона. Тем не менее голосование прошло при беспрецедентно высокой явке: 71% в Донецкой и 81% в Луганской области на тот момент еще Украины.

Подавляющее большинство пришедших на участки поддержали идею государственной самостоятельности республик. В ДНР положительно ответили на поставленный вопрос 89,7% из всех получивших бюллетени (2 млн 511 тыс. 441). В ЛНР, где в голосовании участвовали 1,6 млн избирателей, «за» проголосовали 96,2%.

Еще убедительнее показатели волеизъявления народа оказались в осажденном украинскими силовиками Славянске, где в условиях комендантского часа на участки пришли 72,1% имеющих право голоса (72 тыс. 575 человек), из которых 97,5% высказались за государственную самостоятельность.

В 2022 году, то есть через восемь лет, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД жители Донбасса, референдумы 2014 года и выход регионов из состава Украины стали первым шагом на пути восстановления исторической справедливости в отношении этого края. Эксперты также напоминают, что львиная доля проблем была заложена еще большевиками, которые некорректно провели границы между УССР и РСФСР во времена создания СССР.

Кроме того, в последующие годы десятки миллионов русских были автоматически записаны украинцами, белорусами, прибалтами. Это отчетливо видно по переписям населения практически в любом регионе к западу от границ РСФСР, будь то Киев, Харьков, Донецк, Минск или Рига. В результате после распада СССР все эти люди оказались иностранцами, оставаясь у себя же дома. Но по итогам событий 2014 и 2022 годов как минимум шесть миллионов русских граждан Новороссии вернулись домой.

«Донбасс всегда был тесно связан с Россией.

Еще после Великой Отечественной войны сюда приезжали люди, которые участвовали в программе восстановления региона. У многих есть родственники из разных уголков РФ: из Москвы, из Саратова, из Липецка. В связи с этим русофобская политика Украины ударила, что называется, по живому», – сказала газете ВЗГЛЯД Валентина Чайка, один из организаторов референдума о самоопределении ДНР.

«Жители ДНР невольно стали свидетелями того беспредела, который Украина учинила на нашей Родине после Евромайдана. Тогда в центре Киева наших мальчишек из «Беркута» стали жечь напалмом, что стало спусковым крючком для многих из нас. Стало понятно: нас хотят «отменить», полностью отобрать ту культуру, которую мы считаем своей», – подчеркивает собеседница.

«Помню, как мы встречали наших бойцов дома. Образовался живой коридор. Эмоции тех дней мне не забыть никогда. Плакали все: их матери, отцы, простые горожане, да даже сами «беркутовцы». Они потом встали на нашу сторону, присоединились к числу защитников Донбасса, когда украинская сторона начала войну в апреле 2014 года», – вспоминает Чайка.

«На этом фоне референдум 11 мая стал для нас торжеством справедливости.

Каждый житель региона посчитал своим долгом хоть как-то принять в нем участие: кто-то организовывал саму процедуру, кто-то просто приходил отдать свой голос. Даже самые маленькие ребята и те крутились вокруг избирательных участков», – говорит она.

«Помню, как мальчишки стояли возле пунктов проведения референдума с палками. Говорили, если Украина придет нас захватывать, они дадут отпор. Их мамы приходили на участки с кастрюлями борща, предлагали поесть всем – организаторам и защитникам. Думаю, именно тогда я впервые увидела, что такое – быть единым народом», – отмечает собеседница.

«Люди выходили на улицы. Их никто не зазывал, распоряжений сверху попросту не могло быть, им было неоткуда взяться. Тогда мы увидели настоящий порыв воли Донбасса. Все знали, чем им нужно заниматься. На референдум люди шли с шарами, с музыкой, с песнями. Надевали лучшую одежду и приносили цветы. У нас столы ломились от бланков и букетов», – подчеркивает Чайка.

«Мы голосовали за то, чтобы исконно русская земля вернулась домой. Украина, начиная с 1991 года, сделала максимум усилий для того, чтобы Донбасс вышел из ее состава. Ни одна внешняя сила не смогла бы сделать это так, как сделали новые власти Украины. Нас не любили, над нами смеялись. Велась откровенная травля. Нас воспринимали только как ресурсный придаток», – вспоминает она.

«Мы много работали, трудились. Из Донбасса выкачивали все – до последней капли. Стоило региону поднять голову, гордо заявить о несогласии с Украиной, нас тут же начали экономически давить. Однако мы не сдались: начали выстраивать государственность, создавать меры социального обеспечения», – напоминает собеседница.

«Было сложно. Но люди Донбасса давно привыкли полагаться на собственные силы. Поэтому 11 мая для нас очень важный день, который стал первым шагом к тому, чтобы спустя годы мы провели еще один референдум и вошли в состав России, то есть вернулись домой. Мы также понимали, что Путин постепенно начинал процесс воссоединения русского народа и собирания наших земель. Но все началось с Крыма и Донбасса. Мы знаем, что рука об руку с Россией нам удастся выстроить светлое будущее и построить сильную экономику. Жители региона это заслужили», – считает Чайка.

«Референдумы в ДНР и ЛНР прошли с большим моральным подъемом.

С нотками сарказма я могу поблагодарить Штаты и лично Джо Байдена (на тот момент вице-президента США) за то, что они устроили Евромайдан. Ведь благодаря этому Донбасс удостоверился в правильности пророссийского курса и ускорил возвращение ДНР и ЛНР на историческую родину – в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Я помню референдум – это был праздник. Все мои близкие и знакомые приняли в нем участие. На участках были настоящие столпотворения, народ был взволнован и счастлив. Конечно, мы надеялись, что на этом наши страдания закончатся, наступит мир и процветание. Но у захвативших Киев националистов были другие планы», – напомнил он.

«Нам до сих пор приходится отбивать собственную территорию. Нам предстоит отодвинуть фронт подальше от наших населенных пунктов. Сейчас Донецк ежедневно подвергается обстрелам. Нужно обезопасить людей от ВСУ. Именно это и есть главная цель спецоперации, на мой взгляд. Об этом и Владимир Путин неоднократно говорил», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил слова президента, озвученные в день вхождения новых регионов в состав России: «Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст». «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», – подчеркивал Путин.

«Между тем возвращение Донбасса в состав РФ имеет не только гуманитарные, исторические, ментальные и стратегические цели. Здесь очевидна и экономическая составляющая. Наш регион никогда не был дотационным. И при Российской империи, и в СССР мы являлись одним из локомотивов страны. Сейчас, конечно, тяжелая промышленность находится в плохом состоянии, логистика тоже нарушена. Но уверен, когда РФ достигнет всех целей СВО, наш край снова начнет развиваться», – отметил депутат.

В то же время экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник вспоминает, что насильственная украинизация никогда не воспринималась жителями Донбасса. «В 2014 году национализм уже вовсю поднимал голову. Тогда же, кроме украинизации, нам стали внушать и чуждые ценности. Все эти обстоятельства четко определили для местных жителей российское, а не украинское будущее», – продолжил он.

«Евромайдан был призван навязать нам иной вектор развития, перевести людей на прозападные настройки. Разумеется, это вызвало мощный протест в Донбассе. Нам не нужна была власть, которая «без меня меня женила». Против нас начали так называемую АТО, и региону ничего не оставалось, кроме как выйти из состава Украины», – замечает собеседник.

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«Честно говоря, тогда мы рассчитывали, что референдумы о вхождении в состав РФ проведем уже через две недели после первых референдумов. Но все эти восемь лет мы четко осознавали, что безопасность Донецка и Луганска может обеспечить только Россия. Это понятно и сейчас. Другого пути у нас нет. Путин принял единственное верное решение, начав СВО с целью защиты Донбасса от атак ВСУ», – указал Мирошник.

«При этом почти 30 лет Донбасс, находясь в составе Украины, был фактически исключен из товарно-экономических и производственных цепочек России. И только после возвращения домой мы начинаем получать планы развития нашей промышленности, рынков сбыта и так далее. Это касается всего: от угледобывающего и машиностроительного кластеров до легкой промышленности и возрождения портов», – пояснил экс-посол.

«От экономики будет зависеть развитие системы образования, соцзащиты, медицинских учреждений. Но, конечно, достичь классных результатов мы сможем только после окончания СВО. Пока наши военные не поставят крест на украинской военной машине, которая вовсю поддерживается НАТО, Донбасс будет жить в состоянии большой войны. Поэтому демилитаризация Украины – ключевая задача для всех нас», – резюмировал Мирошник.