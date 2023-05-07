Эксперты назвали началом новой эпохи России первую инаугурацию Путина на посту президента

Политологи Рудаков и Мартынов рассказали о начале исторического возрождения России после избрания Путина на пост президента в 2000 году

Владимир Путин сохранил государственное единство страны, при нем началось историческое возрождение России, укрепление суверенитета, решение социально-экономических проблем и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Александр Рудаков и Алексей Мартынов. 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация президента Владимира Путина.

«Первое, чем начал заниматься Владимир Путин после инаугурации, – сохранением государственного единства страны и разгромом международного терроризма на Северном Кавказе. Президент нашел решение этому тяжелейшему вызову, который стоял перед нашей страной. С этого момента можно говорить о начале исторического возрождения России как великой державы, самобытной цивилизации и государства, которое обладает всей полнотой суверенитета», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

Благодаря усилиям главы государства, суверенитет России раскрывается по всем направлениям: юридическому, внешнеполитическому, военному, технологическому, гуманитарному и культурному, добавил собеседник. «При Путине произошло социально-экономическое возрождение страны. Построено большое количество школ, больниц, дорог. Россия превращается в комфортную для жизни страну. Этот процесс идет постепенно – от крупных городов к региональным центрам», – отмечает эксперт.

«Президент сделал традиционные российские духовно-нравственные ценности основным направлением гуманитарной политики. Есть понимание того, что сохранение нашей культуры, исторической памяти – это то, без чего не может существовать государство. Именно на этом базируется все, что связано с Россией как с центром многополярного мира, цивилизацией, объединяющей миллионы русских людей по всему миру», – подчеркнул Рудаков.

Собеседник также отметил, что проводимая Россией спецоперация на Украине в первую очередь направлена на защиту соотечественников, а это не что иное, как собирание русских земель, историческое возрождение страны. «На протяжении восьми лет Донбасс самостоятельно пытался защищаться от агрессии. Жители региона отстаивали свое право на язык и культуру. Но настал час, когда Россия пришла на помощь», – пояснил собеседник.

«Это вопрос о цивилизационной идентичности, о Русском мире. Кроме того, речь идет и о социально-экономическом возрождении, поскольку сегодня на освобожденных территориях делают очень много для того, чтобы улучшить ситуацию со здравоохранением, транспортом и с тем, чтобы качество жизни постепенно соответствовало российским стандартам», – подчеркнул историк.

«С инаугурации Путина в 2000 году был дан старт новой эпохе. Это эпоха возвращения России статуса великой державы и начала исторического возрождения. Сбережение народов России, повышение качества жизни граждан – все это было заложено тогда. Этот большой путь был начат именно 23 года назад», – добавил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Политолог напомнил, что на инаугурации Путина 7 мая 2000 года присутствовал первый президент России Борис Ельцин, который, обращаясь к своему преемнику перед отъездом из Кремля, произнес знаменитую фразу: «Берегите Россию». «Тогда это казалось лишь незначительным эпизодом, но в ретроспективе в этой фразе отражаются последние 23 года. Президент всерьез бережет Россию, это смысл и цель его жизни», – подчеркнул собеседник.

По его словам, при Путине началась реструктуризация экономики, ее переориентирование на благосостояние людей. «Сегодня мало кто помнит, в каком состоянии находилось подавляющее большинство граждан нашей страны в начале нулевых. Сегодня это другая страна. Именно президент вернул россиянам гордость за страну», – отметил эксперт.

По мнению собеседника, следующий шаг в этом направлении произошел в 2007 году после «Мюнхенской речи» главы государства и событий 2008 года – спасения осетинского народа от геноцида. «Тогда Путин был премьер-министром, но сыграл ключевую роль. Он прервал свой визит в Пекин, где проводились Олимпийские игры, и прилетел во Владикавказ. С этого момента началась операция по спасению Осетии, пятидневная война по принуждению Грузии к миру. Мы сделали правильное дело – спасли целый народ, который будет помнить это всегда. Потом уже была Олимпиада в Сочи, Русская весна и возвращение Крыма в родную гавань», – напомнил эксперт.

Политолог также отмечает, что благодаря Путину произошло возрождение духовно-нравственных ценностей вопреки глобальным трендам, которые «как ржавчина разъедают целые народы и страны». «Не зря сегодня происходит русофобская истерика по всему миру. Они почувствовали, что у них остался последний иллюзорный шанс сломать наше движение вперед. Но ничего не получится. Путин навсегда войдет в тысячелетнюю историю России», – заключил Мартынов.

Напомним, Владимир Путин впервые вступил в должность президента РФ 7 мая 2000 года. До этого в новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта 2000 года. Глава государства победил в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце.