Жительница ДНР: Референдум 11 мая стал для нас торжеством справедливости

Жительница ДНР Чайка: 11 мая 2014 года мы голосовали за то, чтобы Донбасс вернулся домой

Жители Донбасса не могли терпеть беспредел со стороны Украины, особенно после Евромайдана. Референдум подарил нам надежду на лучшее будущее и стал первым шагом к возращению домой, в Россию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала дончанка Валентина Чайка. Напомним, 11 мая 2014 года были проведены референдумы о самоопределении ЛНР и ДНР.

«Донбасс всегда был тесно связан с Россией. Еще после Великой Отечественной войны сюда приезжали люди, которые участвовали в программе восстановления региона. У многих есть родственники из разных уголков РФ: из Москвы, из Саратова, из Липецка. В связи с этим русофобская политика Украины ударила, что называется, по живому», – сказала Валентина Чайка, один из организаторов референдума о самоопределении ДНР.

«Жители ДНР невольно стали свидетелями того беспредела, который Украина учинила на нашей Родине после Евромайдана. Тогда, в центре Киева, наших мальчишек из «Беркута» стали жечь напалмом, что стало спусковым крючком для многих из нас. Стало понятно: нас хотят «отменить», полностью отобрать ту культуру, которую мы считаем своей», – подчеркивает собеседница.

«Помню, как мы встречали наших бойцов дома. Образовался живой коридор. Эмоции тех дней мне не забыть никогда. Плакали все: их матери, отцы, простые горожане, да даже сами «беркутовцы». Они потом встали на нашу сторону, присоединились к числу защитников Донбасса, когда украинская сторона начала войну в апреле 2014 года», – вспоминает Чайка.

«На этом фоне референдум 11 мая стал для нас торжеством справедливости. Каждый житель региона посчитал своим долгом хоть как-то принять в нем участие: кто-то организовывал саму процедуру, кто-то просто приходил отдать свой голос. Даже самые маленькие ребята и те крутились вокруг избирательных участков», – акцентирует она.

«Помню, как мальчишки стояли возле пунктов проведения референдума с палками. Говорили, что если Украина придет нас захватывать, они дадут отпор. Их мамы приходили на участки, на баррикады с кастрюлями борща, предлагали поесть всем организаторам и защитникам. Думаю, именно тогда я впервые увидела, что такое – быть единым народом», – отмечает собеседница.

«Люди выходили на улицы. Их никто не зазывал, распоряжений сверху попросту не могло быть, им было неоткуда взяться. Тогда мы увидели настоящий порыв воли Донбасса. Все знали, чем им нужно заниматься. На референдум люди шли с шарами, с музыкой, с песнями. Надевали лучшую одежду и приносили цветы. У нас столы ломились от бланков и букетов», – подчеркивает Чайка.

«Мы голосовали за то, чтобы исконно русская земля вернулась домой. Украина начиная с 1991 года сделала максимум усилий для того, чтобы Донбасс вышел из ее состава. Ни одна внешняя сила не смогла бы сделать это так, как сделали новые власти Украины. Нас не любили, над нами смеялись. Велась откровенная травля. Нас воспринимали только как ресурсный придаток», – вспоминает она.

«Мы много работали, трудились. Из Донбасса выкачивали все – до последней капли. Стоило региону поднять голову, гордо заявить о несогласии с Украиной, нас тут же начали экономически давить. Однако мы не сдались: начали выстраивать государственность, создавать меры социального обеспечения», – акцентирует собеседница.

«Было сложно. Но люди Донбасса давно привыкли полагаться на собственные силы. Поэтому 11 мая для нас очень важный день, который стал первым шагом к тому, чтобы спустя годы мы провели еще один референдум и вошли в состав России, то есть вернулись домой. Мы также понимали, что Путин постепенно начинал процесс воссоединения русского народа и собирания наших земель. Но все началось с Крыма и Донбасса. Мы знаем, что рука об руку с Россией нам удастся выстроить светлое будущее и построить сильную экономику. Жители региона это заслужили», – резюмирует Чайка.

Напомним, 11 мая 2014 года жители Донбасса провели референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР. Как вспоминает ТАСС, процедура волеизъявления народа прошла в условиях продолжающейся силовой операции украинской армии против региона.

Тем не менее голосование прошло при беспрецедентно высокой явке: 71% в Донецкой и 81% в Луганской области. Подавляющее большинство пришедших на участки поддержали идею государственной самостоятельности провозглашенных республик. В ДНР положительно ответили на поставленный вопрос 89,7% из всех получивших бюллетени (2 млн 511 тыс. 441). В ЛНР, где в голосовании участвовали 1,6 млн избирателей, «за» проголосовали 96,2%.

Еще убедительнее показатели волеизъявления народа оказались в осажденном украинскими силовиками Славянске, где в условиях комендантского часа на участки пришли 72,1% имеющих право голоса (72 тыс. 575 человек), из которых 97,5% высказались за государственную самостоятельность.

В 2022 году, то есть через восемь лет, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.