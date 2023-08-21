Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Пекин опроверг сообщения об используемой в России для СВО китайской продукции
Пекин опроверг сообщения об используемой в России для спецоперации китайской продукции
Пекин считает важным мирное урегулирование конфликта на Украине и не подтверждает сообщения ряда СМИ о поставках российским компаниям китайской продукции, которая якобы используется при производстве вооружений для спецоперации, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Комментируя сообщения СМИ о поставках китайской продукции, которую компании оборонного сектора России якобы используют при производстве вертолетов и беспилотников, Вэньбинь подчеркнул, что Пекин занимает осторожную и ответственную позицию в вопросе экспорта вооружений, передает ТАСС.
В то же время Вэньбинь отметил, что Китай на взаимовыгодной основе поддерживает регулярные торгово-экономические контакты со всеми странами, включая Россию.
Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти США озабочены продолжающимся укреплением отношений между Россией и Китаем.