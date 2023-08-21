Пекин опроверг сообщения об используемой в России для СВО китайской продукции

Пекин опроверг сообщения об используемой в России для спецоперации китайской продукции

Tекст: Алина Власенко

Комментируя сообщения СМИ о поставках китайской продукции, которую компании оборонного сектора России якобы используют при производстве вертолетов и беспилотников, Вэньбинь подчеркнул, что Пекин занимает осторожную и ответственную позицию в вопросе экспорта вооружений, передает ТАСС.



В то же время Вэньбинь отметил, что Китай на взаимовыгодной основе поддерживает регулярные торгово-экономические контакты со всеми странами, включая Россию.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти США озабочены продолжающимся укреплением отношений между Россией и Китаем.