Дезертир ВСУ сдался российским военным после вербовки Киевом

Завербованный контрразведкой Киева дезертир ВСУ сдался российским военнослужащим

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мужчина служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, однако в феврале этого года покинул часть и решил жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, передает РИА «Новости».

Устименко подчеркнул, что совершил такой поступок из-за того, что больше не хотел воевать.

Тем не менее украинские спецслужбы его обнаружили. В мае этого года с ним связался сотрудник спецслужб и стал угрожать расправой, чтобы Устименко согласился на проведение диверсии против ВС России.

«Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной «Моджахед», угрожая, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук», сказал пойти туда и постараться уничтожить его», – вспоминает мужчина.

Позднее под давлением угроз «или ты это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе», Устименко отправился на место задачи, однако увидел оцепление и решил все рассказать. После чего мужчину задержали.

Ранее под поселком Белогоровка в ДНР в плен взяты шестеро украинских военнослужащих. Один из которых заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.