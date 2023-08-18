  • Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
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    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    7 комментариев
    18 августа 2023, 09:09

    Дезертир ВСУ сдался российским военным после вербовки Киевом

    Завербованный контрразведкой Киева дезертир ВСУ сдался российским военнослужащим

    Tекст: Александра Юдина

    Контрразведка Киева завербовала дезертира ВСУ Игоря Устименко, однако мужчина сдался ВС России во время попытки повредить их ЗРК «Бук» в Херсонской области.

    По его словам, мужчина служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, однако в феврале этого года покинул часть и решил жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Устименко подчеркнул, что совершил такой поступок из-за того, что больше не хотел воевать.

    Тем не менее украинские спецслужбы его обнаружили. В мае этого года с ним связался сотрудник спецслужб и стал угрожать расправой, чтобы Устименко согласился на проведение диверсии против ВС России.

    «Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной «Моджахед», угрожая, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук», сказал пойти туда и постараться уничтожить его», – вспоминает мужчина.

    Позднее под давлением угроз «или ты это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе», Устименко отправился на место задачи, однако увидел оцепление и решил все рассказать. После чего мужчину задержали.

    Ранее под поселком Белогоровка в ДНР в плен взяты шестеро украинских военнослужащих. Один из которых заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    17 августа 2023, 13:43
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ около Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) и провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовые отряды российской группировки провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 310 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (59)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

    Коментарии (18)
    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

    Коментарии (64)
    17 августа 2023, 12:38
    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией

    Экономист Лизан: Украина отправкой сухогруза Joseph Schulte из Одессы в Турцию провоцирует Россию на жесткий ответ

    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Активный пиар Украины с судном Joseph Schulte еще не говорит об успехе инициированного ею временного коридора в Черном море. Эта провокация, призванная прощупать реакцию России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее контейнеровоз Joseph Schulte, который с украинским зерном отправился по временному коридору в Черном море, покинул территориальные воды Украины.

    «Отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы – это «пробный шар», прощупывание нашей реакции, а также очевидная провокация. Украинцы были бы рады, если бы мы его потопили, ведь это отличный повод в очередной раз провопить о «жестокости русских». Учитывая, что контейнеровоз шел под флагом Гонконга, можно расценивать это и как попытку рассорить нас с Китаем», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Россия не совершила необдуманных шагов. И сейчас необходимо наблюдать за развитием этой ситуации. Если коридор продолжит работать, то за этим должна последовать жесткая реакция со стороны нашего военно-политического руководства. Но придавать слишком большое внимание тому, как сейчас украинцы пиарятся на этой ситуации, я бы не стал», – рассуждает эксперт.

    «Наличие в Одессе портов с зерном подтверждает – Россия не ставит своей целью уничтожение продовольственных запасов и провоцирование гуманитарного кризиса. Когда наши войска наносят удары по портам, они уничтожают непосредственно военные объекты. Зерновые терминалы страдают в том случае, если поблизости располагаются склады с техникой и оружием», – акцентировал Лизан.

    В среду судно Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков. В своем Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    К середине дня четверга, судя по открытым данным, Joseph Schulte приближается к территориальным водам Болгарии. Ранее ТАСС отмечал, что судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Известно, что контейнеровоз находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    На прошлой неделе Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. Это следует из приказа навигационного поручения Военно-морских сил вооруженных сил Украины № 6 от 08.08.2023. В сообщении ВМС ВСУ говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    Напомним, Россия в Организации Объединенных Наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (48)
    17 августа 2023, 10:54
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано как дроны-камикадзе наносят эффективные удары, как по находящимся в укрытиях боевикам, так и находящимся на открытой местности.

    Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин рассказал, что преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (30)
    17 августа 2023, 13:50
    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы

    Военный аналитик Онуфриенко: Конкуренция за оставшиеся резервы ВСУ вынуждает Сырского завышать уровень угрозы Купянску

    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    @ REUTERS/Zohra Bensemra

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ не хватает резервов, а имеющиеся очень быстро расходуются. Эта ситуация вынуждает украинское командование бороться за подкрепления. Сырский с помощью своих заявлений хочет получить дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском.

    «Сырский известен тем, что руководил провальным контрнаступлением ВСУ под Артемовском. За три месяца практически непрерывных атак он не смог взять ни одного прилегающего населенного пункта, не говоря об охвате целого города. После этой неудачи генерала отправили командовать украинскими силами на Купянском направлении», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Свежих сил у Украины не хватает, что приводит к конкуренции военного руководства страны за подкрепления. Поэтому Сырский специально завышает степень угрозы на своем направлении, чтобы привлечь под свое командование больше резервов и не провалиться в очередной раз», – подчеркнул он.

    «Я полагаю, что у нашей армии сейчас нет цели быстро заблокировать и взять Купянск. Для реализации этой задачи необходимо провести масштабную наступательную операцию с прорывом фронта противника. Это противоречит стратегии гибкой обороны, которую выбрало российское командование», – отмечает эксперт.

    «Но обстановка на Купянском направлении для Украины все равно неблагоприятная. Мы медленно давим противника, вынуждая его вводить в бой свои резервы. Тем самым Российская армия отвлекает подразделения ВСУ, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что обстановка для ВСУ на Купянском направлении усложнилась. Генерал опасается блокирования и захвата города Российской армией.

    Российские войска на Купянском направлении овладели двумя опорными пунктами и наблюдательными постами, а также разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшана. В целях восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак, которые были отражены армией РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе боев барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожено две САУ польского производства «Краб» в районе сел Кучеровка и Петропавловка, а также три гаубицы противника около Куриловки, Лозовой и Новоселовского. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА ВСУ.

    Напомним, Украина объявила обязательную эвакуацию населения из прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Решение затронуло левый берег Купянской городской общины, Кондрашевскую, Двуречанскую, Куриловскую и Петропавловскую сельские общины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия подбирает ключи к освобождению Купянска.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 21:34
    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море

    Турция предупредила Россию о росте напряженности после досмотра судна в Черном море

    Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Турции заявили о риске роста напряженности в Черном море, если ситуация с досмотром судов Россией повторится, говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции.

    «После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Напомним, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, который шел в порт Украины.

    Коментарии (38)
    17 августа 2023, 20:45
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко рассказал, где находился Зеленский, когда российские войска были около Киева

    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    @ James McGill/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский находился в погребе, когда российские войска были около Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, у Зеленского не было войск, чтобы защитить столицу, сообщает «Московский комсомолец». Лукашенко добавил, что лично наблюдал за тем, как некоторые представители киевской власти были готовы «поднять руки вверх».

    «Наверное, вы знаете, что войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда, и никакой президент Украины там не отражал – у него войск фактически не было, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, уже наполовину точно были не его, они не хотели погибать», – пояснил Лукашенко, передает ТАСС.

    По словам Лукашенко, российские войска отошли от Киева, потому что президент Владимир Путин не хотел больших жертв среди мирного населения.

    Ранее Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.


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    17 августа 2023, 13:14
    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США

    Эксперт Юшков: США заставляют Украину отказаться от транзита российского газа

    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными бенефициарами прекращения транзита российского газа через Украину станут США. Но ни Москве, ни Киеву такие решения невыгодны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили, что не станут выступать стороной переговоров по продлению контракта на транзит газа в Европу.

    «С экономической точки зрения Украине было бы выгодно сохранить транзит российского газа. Но политическая составляющая сейчас играет не меньшую роль – офис Зеленского долгое время вел информационную работу по очернению Москвы», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Украинские власти настолько обострили ситуацию, что любые попытки найти приемлемое решение в рамках диалога с Газпромом непременно закончатся недовольством как офиса Зеленского, так и простых граждан. И это не говоря о колоссальной роли США в истории с транзитом», – отмечает собеседник.

    «Вашингтон давно заинтересован в разрыве газового сотрудничества России и Европы. Штаты, судя по всему, инициировали взрывы на «Северных потоках», давили на ЕС с просьбой отказаться от любого ресурсного взаимодействия с Москвой», – подчеркивает эксперт.

    «Следующим шагом Америки вполне может стать запрет транзита через Украину. Тем не менее сделать это окажется достаточно трудно, поскольку сами по себе долгосрочные контракты постепенно теряют свою актуальность», – считает Юшков.

    «Украина перешла на европейскую систему контрактования транзитных мощностей. Соответственно, страна обязана регулярно проводить аукционы на использование мощностей своей газовой системы. Газпром, таким образом, может ежедневно покупать себе лоты на суточную прокачку газа, поскольку против него до сих пор не введены санкции», – акцентирует собеседник.

    «Однако подобная система невыгодна самой Украине, поскольку страна не получает точной гарантии покупки транзита на протяжении долгого времени. Фактически перед офисом Зеленского возникает угроза того, что Газпром летом вообще не станет закупать мощности. В этом случае инфраструктура будет простаивать», – уточняет эксперт.

    «Долгосрочные контракты порождают стабильность и предсказуемость экономики. Сохранение текущих отношений было бы выгодно и России, поскольку в настоящее время нет иных газопроводов, с помощью которых мы могли бы выполнить обязательства по договорам с Европой. Остаться на этом рынке – задача принципиальная», – резюмирует Юшков.

    Ранее на Украине заявили, что страна не будет стороной переговоров с Москвой по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сказал министр энергетики государства Герман Галущенко. По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности региона функционировать вообще без российских ресурсов».

    Как отмечает РБК, действующие договоренности были достигнуты в 2019 году сроком на пять лет. Их действие истекает в конце 2024 года. По условиям соглашения Газпром должен прокачать через Украину 225 млрд кубометров газа, в том числе 65 млрд в 2020 и по 40 млрд каждый следующий год.

    При этом еще в мае глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в регулярных доходах от транзита. Об этом писала газета The Washington Post. Он отмечал, что страна хочет быть надежным партнером для европейских государств, которые до сих пор зависят от ресурсов Москвы.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. При этом еще в июне Галущенко заявил, что страны вряд ли смогут договориться о продлении имеющихся соглашений.

    Коментарии (4)
    17 августа 2023, 13:41
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт

    Нацгвардия Украины: Нацбат «Азов» вернулся в зону боевых действий под Красный Лиман

    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    @ EYEPRESS Images/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, выполняет задачи на Краснолиманском направлении, сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления нацгвардии Украины Николай Уршалович.

    Он заявил, что бригада «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) восстановилась и отправилась в район Серебрянского лесничества. По его данным, 15 августа «Азов» уже проводил боевые операции, передает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» сообщило, что «азовцев» ранее заметили на Артемовском направлении.

    Ранее глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил о подготовке освобожденных боевиков «Азова» (запрещен в России) к возвращению на поле боя.

    Напомним, начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

    Коментарии (29)
    17 августа 2023, 13:21
    В Киеве раскритиковали Саркози после слов о Крыме и новых регионах России
    В Киеве раскритиковали Саркози после слов о Крыме и новых регионах России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления экс-президента Франции Николя Саркози о российской принадлежности Крыма и новых регионах РФ являются «фантастически преступной логикой», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… вновь обнажила одну из фундаментальных причин войны», – заявил Подоляк, передает РИА «Новости».

    По его словам, у России якобы нет прав на эти территории. Он утверждает, что «нельзя торговать чужими территориями, потому что боишься кого-то или потому, что дружишь с преступниками».

    Напомним, Саркози заявил, что Крым исторически является российской территорией. Он также назвал разговоры о возвращении полуострова Украине иллюзиями.

    Коментарии (11)
    18 августа 2023, 05:11
    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву

    Минобороны России сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Москву

    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника на объекты в Московском регионе, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Пострадавших нет, возгораний не произошло.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали в зоне «Экспоцентра», но «значимых разрушений зданию не нанесли».

    Коментарии (5)
    17 августа 2023, 12:18
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В США присутствует ощущение, что в продолжающейся «войне на истощение» между Западом и Россией на поле Украины чаша терпения союзников киевского режима рискует быть переполненной, выразил мнение американский журналист Джейми Деттмер.

    По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.

    Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.

    Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.

    В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.

    «Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.

    Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.

    Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.

    Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 00:47
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

    Reuters сообщило о согласии США на передачу Данией и Нидерландами истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    @ A U.S. Air Force

    Tекст: Антон Антонов

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение украинских пилотов, сообщают информационные агентства.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен направил соответсвующие письма указанным странам. В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работу с партнерами, чтобы выбрать «способы передачи» F-16 «со стороны других стран», передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению F-16 к лету 2024 года. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не получит осенью или зимой американские истребители.

    Коментарии (7)
    17 августа 2023, 23:57
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблями ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков»

    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки морским безэкипажным катером кораблей Черноморского флота России, сообщило российское Минобороны.

    Атака была предпринята в 22.55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя. Украинский катер, «не достигнув цели атаки», был уничтожен огнем сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, Украина угрожает усилить морскую войну в Черном море и проводит атаки на российские торговые суда и военные корабли, в том числе используя безэкипажные катера.

    Коментарии (4)
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