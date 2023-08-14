У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

  • МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
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    Выпуск бронетехники в России за год вырос в четыре раза
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза
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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    11 комментариев
    Новости
    16:46Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

    Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще продолжается, но уже выдыхается, речи о второй волне контрнаступления не идет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на форуме «Армия-2023».

    16:39МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

    В небе над Баренцевым морем истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы России приблизившимся к ней самолетом норвежской патрульной авиации Р-8А «Посейдон», сообщило Минобороны.

    16:31Рабочая группа по СВО обработала за полгода 28 тыс. обращений

    За первое полугодие 2023 года Рабочая группа по СВО отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщил глава группы Андрей Турчак.

    16:23Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

    Российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны России.

    16:15ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    16:07Шойгу поручил наладить производство авиационных ракет РВВ-МД

    Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД.

    15:59Глава Росатома пообещал Путину полное выполнение гособоронзаказа 2023 года

    Корпорация Росатом в 2023 году полностью выполнит гособоронзаказ, об этом глава корпорации Алексей Лихачев сообщил президенту Владимиру Путину.

    15:52У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    15:44Шойгу на форуме «Армия-2023» представили продукцию российского ОПК

    Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    15:36Боевик «Азова» осужден за убийство военнопленного в Мариуполе

    Вынесен приговор боевику террористической организации «Азов» (запрещена в России) Андрею Богдану за убийство военнопленного, сообщили в прокуратуре ДНР.

    15:29Мосгорсуд отказался поместить блогера Лерчек под домашний арест

    Мосгорсуд признал законным отказ поместить блогера Лерчек (Валерию Чекалину) под домашний арест.

    15:21Премьер Латвии Кариньш объявил об отставке

    Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку, он призвал свою партию «Новое единство» выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

    15:14В Киеве завершили установку трезубца на монумент «Родина-мать»

    Рабочие завершили установку трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве вместо демонтированного герба СССР, сообщило украинское издание «Страна».

    15:07В Свердловской области конькобежка и тренер устроили конфликт из-за коньков

    Между конькобежкой Юлией Епифановой и ее тренером Александром Кардаковым произошел конфликт из-за коньков, МВД начало разбирательство, сообщили в Федерации конькобежного спорта Свердловской области.

    14:55Минобороны обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами

    Министерство обороны обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов оружейных предприятий с бойцами на передовой, это сделано, чтобы оперативно можно было улучшать характеристики оружия, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023».

    14 августа 2023, 15:52

    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (17)
    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (18)
    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 10:51
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».

    Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 00:18
    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост

    Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу

    Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за атаку на Крымский мост в субботу и связанное с этим «задымление» несут украинские войска, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отметим, что речь идет о защитной дымовой завесе, мост повреждений не получил.

    Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.

    Коментарии (13)
    14 августа 2023, 08:59
    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что политика Байдена в отношении Украины оттягивает провал ВСУ

    Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    Он считает, что нерешительность Байдена сорвало украинское наступление, которое просто заглохло, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По его словам, Вашингтон должен отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 01:30
    Взрывы прогремели в Одессе

    В Одессе раздались звуки взрывов

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее в городе прозвучали еще три серии взрывов, передает ТАСС.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве, в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога прозвучала на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (6)
    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

    Коментарии (56)
    13 августа 2023, 19:48
    Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж, пострадавших нет.

    В поврежденных квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания, также повреждения получили порядка 15 машин. По словам губернатора, власти помогут с восстановлением.

    На месте работают оперативные и аварийные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 07:10
    Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

    Организация предоставила видео, на котором помимо соответствующего заявления подпольщика видны кадры, снятые в Садовом и Херсоне. Активист рассказал, что подпольщики определили военные объекты в Садовом, по которым позднее отработала российская артиллерия. В результате ВСУ потеряли около 30 человек. Кроме того, российским войскам были переданы координаты склада боеприпасов и военной техники в ангаре на территории завода Петровского.

    Также «Русский Херсон» распространил «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения». По словам подпольщика, организация расширяется, активисты есть не только в Херсоне, но и в других районах Херсонской области, которые удерживаются украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Как заявил подпольщик, у организации «теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям». В качестве основной цели он назвал «избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев».

    Напомним, о создании организации «Русский Херсон» было объявлено в апреле. В апреле они сообщили, что помогли российской артиллерии поразить цели в Камышанах и во Львово. В конце мая подпольщики помогли уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных, в июне – место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и речной буксир.

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    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

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    13 августа 2023, 21:04
    Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Река Мокрые Яйлы находится западнее Урожайного. Чехов уточнил, что артиллерийским огнем понтоны уничтожены, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что передовые подразделения группировки вместе с артиллерией и авиацией наносят огневое поражение по украинским подразделениям, продолжающим попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского.

    Напомним, украинская армия потеряла за прошлые сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.

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    14 августа 2023, 08:20
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    Меркурис обвинил США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Турции, отметив, что Вашингтон «требует продолжения бойни».

    «Точно», – прокомментировал пост аналитика Маск, передает RT.

    Ранее СМИ писали, что Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

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    14 августа 2023, 06:26
    Стало известно о проблемах бельгийских Leopard с системой управления огнем

    Forbes сообщил о проблемах с системой управления огнем у предназначенных для Украины танков Leopard

    Tекст: Антон Антонов

    У танков Leopard 1A5BE, которые немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии для передачи Украине, есть проблемы с системой управления огнем, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    На этих танках установлена система SABCA бельгийской разработки – она немного увеличивает точность по сравнению со стандартной немецкой, но требует «платы за уникальность». Система нуждается в особом уходе и технической поддержке. Кроме того, как указывает Экс, их «наперечет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    По словам Экса, SABCA на приобретенных Rheinmetall танках, судя по всему, «находятся в плохом состоянии». Он объясняет намерение Германии передать Украине только 30 из купленных 50 танков тем, что 20 хотят разобрать на запчасти для ремонта тех машин, которые предназначены Киеву. Экс подозревает, что «каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем».

    Однако это «не самая большая проблема», добавляет он, поскольку гораздо больше должна беспокоить «тонкая стальная броня», которая не в состоянии «обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских».

    Напомним, германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

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      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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