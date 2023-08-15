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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии
    В руководстве НАТО допустили отказ Украины от территорий в пользу России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Расчеловечивание не зависит от ориентации

    «Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    4 комментария
    15 августа 2023, 19:32

    Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Замглавы Совбеза Медведев: Украине для вхождения в НАТО придется отказаться от Киева

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим для вхождения в состав Североатлантического альянса должен отказаться от самого Киева, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном отказе Украины от территорий.

    Высказанная Йенссеном идея о том, что для вхождения в НАТО киевскому режиму придется отказаться от спорных территорий, любопытна, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

    Однако все территории, якобы принадлежащие украинскому руководству – «в высшей степени спорные», и для вхождения в военный блок киевским властям нужно будет «отказаться даже от самого Киева», указал зампред Совбеза.

    Он предложил, что в таком случае придется перенести столицу во Львов, если Варшава согласится оставить «Лемберг любителям сала с коксом».

    Напомним, Йенссен ранее заявил, что Украина могла бы войти в НАТО в случае уступок территорий, которые она отказывается признавать частью России.

    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

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    15 августа 2023, 15:44
    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG

    Минобороны впервые заявило о перехвате французских ракет большой дальности SCALP-EG

    Минобороны заявило о перехвате французских ракет SCALP-EG
    @ Sooryan 101/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки впервые перехватили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО за сутки перехватили четыре SCALP-EG и два снаряда РСЗО «Ураган», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ПВО за этот период уничтожили 25 украинских беспилотников у населенных пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).

    Газета ВЗГЛЯД писала в июле, что решение о передаче Парижем киевскому режиму ракет SCALP-EG связано с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о нехватке снарядов у ВСУ.

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    15 августа 2023, 13:08
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, об этом говорят предварительные итоги боевых действий, передает RT.

    По его словам, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства.

    Ранее Шойгу заявил, что страны Запада используют Киев, чтобы отрабатывать различные варианты ведения военных действий, не беря в расчет потери ВСУ.

    Коментарии (30)
    15 августа 2023, 13:00
    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ несут огромные потери, пытаясь захватить Урожайное

    Онуфриенко: Российские войска стремятся истощить силы ВСУ под Урожайным
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина в попытке захватить небольшие села типа Урожайного тратит свой наступательный потенциал. Такими темпами в течение полутора месяцев «контрнаступ» окончательно выдохнется, но стратегических успехов ВСУ так и не добьются, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные уничтожили более 20 позиций ВСУ под Урожайным.

    «Российская армия в рамках избранной стратегии гибкой обороны стремится нанести противнику как можно больший ущерб. В связи с этим мы наносим мощные авиаудары, по Урожайному также активно работает артиллерия», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме Урожайного противник активно атакует село Работино. Там ВСУ перешли от мясных штурмов, не принесших результата, к использованию бронетехники. Украина пока прекратила попытки прорыва в районе Пятихаток. Под Угледаром совершаются вылазки малыми силами. Под Марьинкой идут позиционные бои», – перечислил он.

    «Даже при должной подготовке наступающая сторона теряет в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. Однако армия РФ обладает превосходством в воздухе и имеет большее количество ударных средств. В таких условиях потери Украины могут достигать соотношения один к пяти или даже к десяти», – подчеркнул эксперт.

    «Полагаю, что «контрнаступ» продержится еще не больше полутора месяцев, а затем окончательно выдохнется. Противник не имеет никаких шансов прорвать нашу линию обороны. Максимум, на что он способен, – это захватить несколько незначительных населенных пунктов, понеся огромные потери и не добившись стратегических успехов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее военные российской группировки «Восток» уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра подразделения Олег Чехов. По его словам, формированию при поддержке артиллерии и авиации около Урожайного удалось обнаружить и подавить около двух десятков мест скоплений живой силы противника.

    Кроме того, было пресечено выдвижение шести групп пехоты, ликвидированы боевая бронемашина и бронетранспортер ВСУ. Он также добавил, что силами артиллерии была уничтожена американская буксируемая гаубица М777 в Доброволье и французская артустановка CAESAR в Великой Новоселке. Также российские военные поразили пункт управления беспилотниками в районе совхоза «Октябрь».

    В Угледаре, по словам Чехова, удалось ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Северо-восточнее Никольского российские солдаты ударили по опорному пункту и местам скопления живой силы противника.

    Ранее группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР. Как отметил Чехов, приготовления ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

    Коментарии (10)
    15 августа 2023, 17:24
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    В НАТО допустили членство Украины в альянсе при уступках территорий России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен.

    Украина могла бы отказаться от территорий и получить членство в НАТО, заявил Йенссен в интервью Verdens Gang, передает ТАСС. При этом, по его словам, киевский режим сам должен решать: как, когда и на каких условиях он будет вести переговоры.

    Йенссен добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

    Коментарии (21)
    15 августа 2023, 15:29
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    В ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО Украины не способны противостоять российским ракетам Х-22, заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    ПВО Украины не смогли уничтожить ни одну крылатую ракету Х-22 за весь период военных действий, передает ТАСС.

    При этом, по мнению Игната, такие ракеты теоретически можно сбивать ЗРК Patriot. Он добавил, что комплекс также якобы может сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Ранее сообщалось, что западные резервы ПВО для Украины истощены.

    Коментарии (7)
    15 августа 2023, 05:21
    Взрывы прогремели в регионах Украины

    Взрывы прозвучали в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские СМИ сообщают о взрывах ранним утром вторника, 15 августа, в Хмельницком, а также во Львовской и Днепропетровской областях Украины.

    Так, о взрывах в Хмельницком дважды сообщало украинское издание «Общественное», передает ТАСС.

    О взрывах в Днепропетровской области сообщало RT со ссылкой на УНИАН. «Общественное» добавляет, что взрывы раздались в городе Днепре (ранее – Днепропетровск).

    Позднее поступили сообщения о взрывах во Львове и Луцке.

    В настоящее время по всей Украине действует воздушная тревога.

    Прошлой ночью взрывы прогремели в Одессе.

    Коментарии (7)
    15 августа 2023, 16:30
    Эксперт провел параллели между Украиной и бегством США из Афганистана

    Политолог Ткаченко предрек украинским политикам эвакуацию из аэропорта Борисполь

    Эксперт провел параллели между Украиной и бегством США из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина должна внимательно следить за историей Афганистана, потому что украинским политикам наверняка захочется попасть в тот самолет, который будет вывозить американцев из аэропорта Борисполь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ровно два года назад талибы объявили о полном контроле над страной, что привело к немедленной смене власти и срочном выводе американских войск.

    «Для Штатов Украина не является стратегически важным вопросом с точки зрения безопасности. Однако Джо Байден слишком сильно поднял ставки в конфликте на Украине, говоря о том, что этот конфликт якобы ведется за будущее планеты и всей международной безопасности. В действительности Украина не имеет к этому особого отношения», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт не исключает, что в будущем США могут перестать оказывать поддержку Украине, как это произошло ранее с Афганистаном. «Украина должна внимательно следить за историей Афганистана. Когда США откажут ей в поддержке, украинским политикам наверняка захочется попасть в тот самолет, который будет вывозить американцев из аэропорта Борисполь», – отметил Ткаченко.


    По словам политолога, нынешний украинский конфликт – это определение правил существования больших государств в многополярном мире. «Украина – это частный случай, когда великие державы вырабатывают правила поведения в многополярном мире. Да, между полюсами могут быть нейтральные зоны, и тогда малые страны либо будут выполнять роль честных посредников (как ОАЭ, например), либо примкнут к одному из альянсов, формирующихся возле полюсов», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Соединенных Штатах нет особой преемственности в сфере внешней политики. Новому президенту и администрации незатруднительно с электоральной точки зрения отказаться от политики предшественника. Это украинцам тоже следует учитывать», – добавил эксперт.

    Ткаченко напомнил, что решение о вводе американских войск в Афганистан в октябре 2001 года принимал Джордж Буш – младший, «но как только Барак Обама пришел к власти, он начал говорить о том, что из Афганистана надо уходить». После прихода на президентский пост Дональда Трампа в США вновь заговорили о сохранении американского присутствия в Афганистане. «Но вот приходит Байден и завершает цикл Обамы», – добавил собеседник.

    Напомним, ровно два года назад, 15 августа 2021 года, радикальное движение «Талибан» (против которого введены санкции ООН) объявило о полном контроле над территорией Афганистана. Всего за сутки президент Афганистана Ашраф Гани с позором покинул страну и подал в отставку. Власть перешла к переходному правительству, которое постепенно передало власть талибам.

    В августе 2021 года Соединенные Штаты вывели последние свои войска из Афганистана, прекратив свое военное присутствие там спустя почти 20 лет. Уход США из Афганистана привел к кризису беженцев, поскольку многие афганцы бежали. Некоторые из них падали с американских самолетов.

    По оценкам западных экспертов, на войну в Афганистане правительство США потратило 2,3 трлн долларов. Война привела к гибели 2324 американских военнослужащих, 3917 американских подрядчиков и 1144 солдат союзников.

    Весной этого года глава российского МИД Сергей Лавров назвал нынешнюю ситуацию на Украине попыткой создать второй Афганистан. По его словам, сейчас Украина становится «центром мировой политики». «Те, кто пытались сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, о чем здесь речь», – говорил министр.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 03:25
    Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины Макеев сравнил решение Германии по ракетам Taurus с пенальти

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    Макеев написал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что ограничение дальности Taurus «равносильно запрету» игрокам сборной по футболу «выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти», передает РИА «Новости».

    Так украинский дипломат отреагировал на сообщение газеты Das Erste о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальности действия.

    Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.

    Коментарии (0)
    15 августа 2023, 04:25
    Офицер НАТО рассказал о тактической угрозе для ВСУ

    Офицер НАТО Атламазоглу: Беспилотники «Ланцет» стали тактической угрозой для ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы массово используют беспилотники для разных целей, включая разведку и нанесение ударов, говорится в статье бывшего офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

    Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отметил, что применение российской стороной дронов «Ланцет» превратилось в «опасную тактическую угрозу на поле боя» для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    По словам автора публикации, киевский режим теряет БПЛА в промышленных масштабах. Так, по его данным, за месяц они утратили порядка 10 тыс. единиц беспилотных летательных аппаратов.

    Атламазоглу считает, что ВСУ находятся в «большой зависимости» от беспилотных авиационных систем. По его словам, это имеет «очень высокую цену».

    Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно. По словам главы государства, БПЛА наносят мощный удар, от которого «просто горит» любая техника, в том числе иностранного производства, но также взрываются и боекомплекты.

    Коментарии (2)
    15 августа 2023, 06:49
    Антонов раскрыл ожидания США по срокам конфликта на Украине

    Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется еще надолго

    Tекст: Ольга Никитина

    Белый дом не волнует стремительное падение уровня поддержки в американском обществе политики Вашингтона на украинском направлении, наоборот, там надеются, что конфликт продлится еще долго, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи Киеву, отметил, что власти США «с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией». Причем осуществляется это руками украинцев, заявил дипломат. Он отметил, что в США так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо.

    В Вашингтоне не могут не понимать, что американское оружие, поставленное ВСУ, применяется против мирного населения и гражданских объектов, приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

    Дипломат отметил, что США проводят безответственную политику, которая дорого обходится как сторонам конфликта, так и американским налогоплательщикам.

    Антонов вновь подчеркнул, что добиться победы над Россией на поле боя Западу не удастся. «Сломить стойкость российского солдата, защищающего свою землю, не получится. Все цели и задачи спецоперации будут достигнуты», – выразил уверенность он.

    Ранее в Белом доме не исключили, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году.

    Коментарии (2)
    15 августа 2023, 13:41
    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО

    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО вместо переговоров

    В офисе Зеленского потребовали новые системы ПРО и ПВО
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украине требуются еще системы ПВО И ПРО, а не переговоры о мире, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter).

    «Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об «умиротворении/переговорах», – цитирует его телеканал «360».

    Между тем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Киев идти на мирные переговоры с Москвой.

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    14 августа 2023, 20:48
    На Украине предложили разрешить порнографию

    На Украине предложили декриминализировать порнографию

    Tекст: Ольга Иванова

    Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографии, сообщает агентство УНИАН.

    Документ предполагает изменение Уголовного кодекса, который предусматривает лишение свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение, передает ТАСС. При этом отмечается, что текст законопроекта на сайте украинского парламента пока отсутствует.

    Депутат Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, что есть люди, которые создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans, а за ними «охотятся киберполицейские». По словам Бужанского, ситуация является абсурдной, поскольку OnlyFans платит налоги в бюджет, а тех, кто им пользуется, сажают за преступление.

    Напомним, в мае прошлого года в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента.

    Коментарии (6)
    15 августа 2023, 14:53
    У наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

    У арестованного наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

    Tекст: Кристина Цыцура

    Митрополиту УПЦ Павлу, находящемуся сейчас под домашним арестом, поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.

    В своем Telegram-канале адвокат сообщил, что информацию официально предоставило учреждение здравоохранения, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что митрополит Павел был доставлен в кардиологическую клинику Киева, где ему провели операцию на сердце. Ранее должно было состояться заседание, на котором планировалось обсудить двукратное увеличение суммы залога для митрополита.

    Ранее митрополиту предъявили обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

    Коментарии (3)
    15 августа 2023, 00:50
    Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года

    Министр Линднер: Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед

    Tекст: Ольга Никитина

    В бюджет Германии на несколько лет вперед заложены средства, предназначенные для поддержки Украины, сообщил министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

    Линднер сообщил, что власти Германии «твердо запланировали продолжение поддержки Украины», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По его словам, совокупная помощь со стороны Германии в адрес Киева, включая средства на размещение беженцев с Украины, оценивается в 22 млрд евро.

    При этом 12 млрд евро из этих средств будут направлены на военную поддержку Украины, сообщил министр. Он уточнил, что помощь Киеву включена в бюджет Германии до 2027 года, передает «Интерфакс».

    На вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, германский министр сказал, что ФРГ необходимо согласовать действия с союзниками. Кроме того, он заявил о необходимости не допустить того, чтобы Германия оказалась стороной этого конфликта.

    В понедельник утром глава минфина Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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