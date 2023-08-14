Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Красноярске

Концерт начался с выступления российского поэта Игоря Караулова со стихами о любви к России, о единстве и жизни.

По словам обладателя золотой медали V Дельфийских игр России и гран-при международного конкурса «Звездная юность планеты» Андрея Луговского, фестиваль стал большим объединяющим праздником для красноярцев.

Певица Юлианна Караулова рассказала, что в Красноярске живут родственники, связь с которыми, к сожалению, была утеряна много лет назад, «в 16 лет я впервые встретилась здесь с двоюродной сестрой дедушки, это было неожиданно, но очень радостно», отметила она. «Сегодня на концерте собралось много людей, все на волне музыки и единения – это было незабываемо», – отметила артистка.

Дмитрий Певцов исполнил на концерте советские песни из лучших фильмов того времени. Он отметил, что такие мероприятия очень важны для тех, кто сейчас защищает «наши спины», им нужно понимать, что вся страна вместе с ними.

«Культура – это там, где есть человек, поэтому такие фестивали очень важны, мы развиваемся. Наше главное отличие от искусственного разума – это то, что мы умеем рисовать, петь, любить по-настоящему», – заявил Стас Костюшкин.

На фестивале было представлено шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами: красочный турнир по армрестлингу на АРМ прицепе, поднятие природных камней на плечо, сборка-разборка оружия. В рамках фестиваля прошли ярмарка местных умельцев, мастер-классы для всех желающих от Федерации керлинга Красноярского края, игровая программа для детей, фудкорт и другое.

Завершил событие официальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию, чтобы показать миссию проекта – единение россиян и дальнейшее развитие страны. К слову, в этом году у фестиваля появился официальный хэштег: #русскоелето2023.

Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Народного фронта» и Общественной палаты России.