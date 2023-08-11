YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера

YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера за «дискриминационные высказывания»

Tекст: Валентина Григоренко

В уведомлении по адресу заблокированного канала говорится, что этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, передает ТАСС.

Экс-разведчик США, комментируя решение руководства видеосервиса, отметил, что весь Запад поразила болезнь «русофобия», которая подпитывается невежеством публики. По его словам, из этого невежества порождается страх, пишет «Российская газета».

Он также пообещал, что его шоу не уйдет совсем из эфира. Русскоязычная версия будет выходить на «Соловьев Live» и платформе «Смотрим», а англоязычная переедет на другую платформу».

Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он заявил, что Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил. Он также утверждал, что решения российского лидера Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, а Украина с каждым днем ослабевает. Кроме того, Риттер указал на конец украинского контрнаступления.