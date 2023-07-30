Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
В США объявили о конце украинского контрнаступления
Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено
Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».
И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.
Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.
«Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.
Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.