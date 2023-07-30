В США объявили о конце украинского контрнаступления

Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено

Tекст: Ольга Никитина

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».

И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.

Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.

«Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.

Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.