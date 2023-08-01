На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.13 комментариев
ЕС призвал Россию не использовать атаки на Москву для эскалации на Украине
Представитель внешнеполитической службы ЕС: Россия не должна использовать атаки дронов в Москве для эскалации на Украине
Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
Представитель внешнеполитической службы ЕС выразила мнение, что Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине. По ее словам, Евросоюз якобы не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников, передает ТАСС.
При этом Массрали добавила, что поставляемое по линии Европейского фонда мира оружие может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины.
Во вторник ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО на подлете к столице, еще один повредил фасад башни в «Москва-Сити». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила атаку на комплекс «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.