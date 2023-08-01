На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
Захарова сравнила атаку на «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года
Дипломат Захарова сравнила атаку украинских беспилотников на «Москва-Сити» с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат отметила в эфире телеканала «Соловьев Live», что «Москва-Сити» – гражданский объект, в котором находятся не только офисы, бизнес-центр, но и жилые помещения, большое количество жилых квартир, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Захарова сравнила атаку на комплекс «Москва-Сити» с атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке, которая произошла 11 сентября 2001 года. Как отметила официальный представитель МИД России, в США тогда было колоссальное количество жертв, но методология была та же самая, передает ТАСС.
Во вторник ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО на подлете к столице, еще один повредил фасад башни в «Москва-Сити».