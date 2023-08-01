Политолог раскритиковал депутата Гурулева за предложение снести «Родину-мать» в Киеве

  • Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
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    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москвы-сити»
    В Госдуме призвали показать в России фильм «Барби»
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка
    Захарова сравнила атаку на «Москву-Сити» с терактами 11 сентября
    Казахстан отказался выдать США задержанного россиянина
    В Госдуме предложили давать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    9 комментариев
    Новости
    14:51Шаманов: В СВО на Украине задействованы все соединения и части ВДВ

    Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ) задействованы в спецоперации на Украине, сообщил бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

    14:49Грузовые вагоны сошли с рельсов в Тюменской области

    Вблизи железнодорожной станции «Винзили» в Тюменской области шесть грузовых вагонов сошли с рельсов, из них четыре – опрокинулись, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

    14:43Задержан подозреваемый в убийстве трех человек в Саратовской области

    В городе Балашов в Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили в региональных управлениях СК и МВД.

    14:31Жители России смогли увидеть «осетровое суперлуние»

    В Сети появились фотографии «осетрового суперлуния», которое наблюдали минувшей ночью жители Москвы и других городов России.

    14:29Российское посольство в Лондоне осудило санкции в ответ на приговор Кара-Мурзе

    Посольство России в Лондоне считает попыткой вмешательства во внутренние дела страны внесение Британией в санкционный список шести россиян в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

    14:26Суд арестовал державшего 14 лет в заключении женщину жителя Челябинской области

    Центральным райсудом Челябинска арестован житель Челябинской области, подозреваемый в заточении на 14 лет одной женщины и в убийстве другой.

    14:23ЕС призвал Россию не использовать атаки на Москву для эскалации на Украине

    Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

    14:17Политолог раскритиковал депутата Гурулева за предложение снести «Родину-мать» в Киеве

    Политолог Павел Данилин раскритиковал депутата Госдумы Андрея Гурулева, предложившего российским военным нанести удар по монументу «Родина-мать» в украинской столице.

    14:14Власти Казахстана отказались выдать США задержанного россиянина Кислицина

    Власти Казахстана отказались выдать США задержанного в стране в июне сотрудника компании F.A.C.C.T. россиянина Никиту Кислицина, судебным решением он был подвергнут экстрадиционному аресту по запросу России, сообщил консул-советник генконсульства Россиив Алма-Ате Артем Оганов.

    14:12ВСУ обстреляли Таволжанку в Харьковской области кассетными боеприпасами

    Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по поселку Таволжанка, который находится в 20 км от Купянска, несколько домов уничтожены полностью, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    14:10Задержан подозреваемый в надругательстве над девочками в детском лагере в Анапе

    В анапском лагере над пятью школьницами 10-12 лет надругался мужчина, по подозрению задержали 49-летнего жителя Воронежской области, сообщают СМИ.

    14:08BBI: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 32 млрд долларов

    Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 32 млрд долларов с начала 2023 года, свидетельствует «Индекс миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

    14:05Установлены подозреваемые в массовом убийстве и поджоге домов в Карелии

    В Карелии двух рецидивистов заподозрили в убийстве шести человек, после этого, по версии следствия, они подожгли дома, где находились жертвы, сообщили в региональном МВД.

    14:03Задержан предполагаемый поджигатель военкомата в Россоши

    Дверь военного комиссариата в городе Россошь Воронежской области получила повреждения в результате попытки поджога, задержана девушка, сообщили в экстренных службах региона.

    14:00Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    1 августа 2023, 14:17

    Политолог раскритиковал депутата Гурулева за предложение снести «Родину-мать» в Киеве

    Политолог Данилин раскритиковал депутата Гурулева за предложение ударить по монументу «Родина-мать» в Киеве

    Tекст: Алина Власенко

    Политолог Павел Данилин раскритиковал депутата Госдумы Андрея Гурулева, предложившего российским военным нанести удар по монументу «Родина-мать» в украинской столице.

    «Редко когда хочу ругаться матом на депутатов. Но иногда так тянет, что слов нет», – написал Данилин в Telegram, комментируя слова Гурулева.

    «Снести ракетой «Родину-мать» в Киеве... Надо же – снести символ наших предков, всех национальностей, погибших за освобождение Украины от нацистов... Хорошо, что не в Волгограде предложил», – добавил Данилин.

    Ранее рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца. Герб после демонтажа разместят в Музее истории Украины во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.

    1 августа 2023, 08:28
    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ

    Hindustan Times восхитилось боем экипажа российского танка с колонной техники ВСУ

    В Индии восхитились боем российского танка с колонной техники ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвященный бою российского танка с колонной техники Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Издание отмечает, что один российский танк уничтожил как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства. Остальная техника ВСУ была подбита российскими расчетами ПТРК, передает РИА «Новости».

    Как пишет Hindustan Times, российский танк использовал для укрытия лесополосу и постоянно вел огонь по украинской технике, потому сам почти не получил повреждений.

    На прошлой неделе блогеры опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (22)
    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

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    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (39)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

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    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

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    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 00:05
    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    В администрации президента Бразилии сообщили о требовании позвать на встречу по Украине в Джидде Россию и Китай

    Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    Источник ТАСС заявил, что «Бразилия должна направить кого-то в качестве представителя» на переговоры в Джидде. Однако пока не принято решение, «на каком уровне» она будет представлена. В частности, не решено, примет ли участие во встрече спецпомощник президента по международным вопросам Селсу Аморим.

    Как сообщается, Бразилия уже не в первый раз заявила организаторам переговоров, что во встрече «должны принимать участие китайцы» и что на любых переговорах требуется «присутствие русских». По мнению Бразилии, нельзя «проводить переговоры с самим собой», без России.

    Напомним, сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет. Мексика уже отказалась участвовать в переговорах по Украине без России.

    Коментарии (9)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    1 августа 2023, 08:18
    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей

    В Госдуме предложили разрешить показ «Барби» без согласия правообладателей
    @ Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил главе российского правительства Михаилу Мишустину разрешить показ в России зарубежных фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» без согласия правообладателей.

    Даванков, в частности, предложил правительству оценить целесообразность разработки постановления о введении в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинофильмов из недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Вице-спикер Госдумы указал, что кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%. Чтобы кинотеатры не закрылись, считает Даванков, у российских зрителей должна быть возможность посмотреть на больших экранах картины «Барби» и «Оппенгеймер».

    Коментарии (39)
    31 июля 2023, 21:59
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Бойцы ВС России работают строго по живой силе и технике, а не по гражданской инфраструктуре, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава региона сообщил, что операцию провели под командованием Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова. Кадыров подчеркнул, что врага «лучше бить на его территории», чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов.

    Ранее сообщалось о гибели трех мирных жителей после ударов ВСУ по селу Басань в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 08:50
    Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Tекст: Алина Власенко

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok. На нем группа испаноговорящих людей в камуфляжной форме разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками ГУР. «Теперь видите, как на Украине относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – говорит автор ролика, который позже удалил его.

    Другое видео распространяется в Telegram. На нем конфликт разразился из-за того, что колумбийский военный советник отказался обучать троих украинских военнослужащих, поскольку к колумбийцам на Украине «относятся как к животным», передает РИА «Новости».

    По его словам, из группы колумбийских военных советников на Украине погибли уже 25 человек, но вместо благодарности они получают лишь унижения.

    Коментарии (9)
    31 июля 2023, 20:02
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намерен производить и тестировать на своей территории западное оружие, страна может стать полигоном для испытания вооружений, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    По его словам, Украина может стать «арсеналом свободного мира», оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями, сейчас идут переговоры об испытаниях вооружений с рядом производителей западного оружия, передает РИА «Новости».

    Многие международные компании смогут производить и тестировать «свой продукт в условиях реальной войны», проводить исследования и модернизировать его, уточнил министр.

    Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

    Коментарии (27)
    1 августа 2023, 12:34
    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Эксперт Дандыкин: У России есть все силы и средства для противодействия украинским дронам Magura V5

    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. Эксперт подробно объяснял, каких ответных действий Украины ожидать на море и что нужно сделать для их отражения.

    Коментарии (21)
    1 августа 2023, 04:29
    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    ПВО уничтожила два беспилотника в Московском регионе, третий подавлен средствами РЭБ

    ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки «по объектам в городе Москве и Московской области». Российская ПВО уничтожила в воздухе два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья. Третий беспилотник подавили средства РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    В экстренных службах сообщили, что обломки беспилотника обнаружены, их «отправят на взрыво-техническую экспертизу», передает ТАСС.

    Напомним, мэр города Сергей Собянин сообщил, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17 этажа. В экстренных службах сообщили, что «нарушено остекление» 50-этажной башни IQ-квартале. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Собянин сообщил, что «нарушено остекление 150 кв. м». Тем временем аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

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    31 июля 2023, 16:15
    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России продолжили наступление в районе Куземовки в ЛНР и заняли выгодные позиции

    Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые отряды российской группировки «Запад» продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР и заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские военные успешно отразили атаку ВСУ районе Новоселовского в ЛНР, было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на этом направлении составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по словам Конашенкова, российские войска успешно отразили атаку ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении населенных пунктов Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

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