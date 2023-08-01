СМИ: Траты Киева на демонтаж герба СССР с «Родины-матери» подрывают боевой дух

Politico: Миллионные траты Киева на демонтаж герба СССР с «Родины-матери» подрывают боевой дух военных

Tекст: Алина Власенко

В частности, украинский военный медик Виктор Прилипенко в комментарии Politico заявил, что работы по переделке монумента нецелесообразны, в то время как в войсках наблюдается острая нехватка ударных и разведывательных дронов.



Медик считает, что такие миллионные траты негативно сказываются на боевом духе военных, которые считают демонтаж советского герба «пустой тратой денег» и признаком отсутствия у власти военной стратегии для гражданских расходов, передает РИА «Новости».

Тем временем и. о. министра культуры Украины Ростислав Карандеев выразил мнение, что герб имеет историческое, научное и художественное значение. Он уточнил, что элементы герба после демонтажа разместят в Музее истории Украины во Второй мировой войне, передает ТАСС.

И. о. министра культуры добавил, что работы по демонтажу должны завершиться ко Дню независимости Украины, 24 августа.

Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.