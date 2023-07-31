Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.7 комментариев
В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР
Украинский скульптор Пергаменщик предложил сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР
Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием украинского герба в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, выступил с предложением сохранить герб Советского Союза и поместить его в зал под статую.
Скульптор считает, что герб стоит разрезать по швам, потом снова сварить, разместить в темном помещении под «Родиной-матерью» в перевернутом виде и подсветить красными лампами, передает ТАСС.
Ранее рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца. Газета ВЗГЛЯД писала, почему монумент попросту не снесли целиком.