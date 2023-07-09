Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту

Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту

Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.

Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».

В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.

Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.

