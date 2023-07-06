Американским военным захотели разрешить употребление марихуаны

В Конгрессе США предложили отменить для военных тест на марихуану и разрешить употребление

Члены Палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес внесли в Конгресс предложение об отмене для американских военнослужащих обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения. Также авторы инициативы предлагают разрешить военным ее употребление и хранение.

В поправке Гаетца говорится о «запрете тестирования на марихуану для зачисления или назначения в отдельные вооруженные силы». При этом не уточняется, о каких именно подразделениях идет речь, передает РИА «Новости».

В инициативе Гонсалеса говорится, что министр обороны может не запрещать военным «хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны».

Напомним, по данным The New York Times, за прошлый год число рекрутов в американскую армию, которые провалили тестирование на наркотики, выросло на 33% по сравнению с 2020 годом и составило 4 тыс. 710 человек.

В 2019 году разгорелся скандал после того, как на военной базе США с ядерным оружием обнаружили марихуану. Причем произошло это не впервые.

Кроме того, в одной из самых элитных категорий американских военнослужащих – так называемых морских котиков (SEALs, спецназ ВМС) – стало появляться все больше сообщений о массовом употреблении наркотиков, а также сексуальном насилии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему американские политики, вопреки предупреждениям профессионалов – врачей и химиков, продолжают легализацию марихуаны в США.