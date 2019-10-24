На базе с ядерным оружием в США произошел скандал с наркотиками

ВВС США начали расследование по информации об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, сообщили СМИ.

Как пишет издание Task & Purpose, ранее в профильных социальных сетях появились сообщения о том, что одного из военных на базе Minot Air Force Base поймали за курением марихуаны. В результате дальнейшего обыска в одном из помещений базы была обнаружена самокрутка с наркотиком, передает РИА «Новости».

Представитель базы Габриэль Кушинг подтвердил, что руководство базы расследует «сообщения о подозрении на нелегальные наркотики на ее наземном объекте», отметив до окончания расследования более подробная информация предоставляться не будет.



Агенство Associated Press уточняет, что инцидент произошел еще 9 октября на объекте предупреждения о ракетном запуске, по утверждению военных, наркотик не находился вблизи размещения операторов наведения ракет.

Как напоминает Task & Purpose, в мае 2019 года двое военных понесли административное наказание за распитие алкоголя на ракетной базе в Вайоминге, где также размещены ракеты Minuteman.

Напомним, в январе 2014 года двое военных, обслуживающих запуски межконтинентальных баллистических ракет в США на базе ВВС «Малмстром» в штате Монтана, попали под следствие по делу о незаконном обращении с наркотиками. Поcле этого власти установили, что в хранение и употребление наркотиков были вовлечены 11 ракетчиков на шести базах США.

В марте 2016 года ВВС США начало расследование в отношении более десятка военнослужащих военной базы с ядерным оружием, которых подозревают в употреблении наркотиков.

В мае 2018 года военнослужащие, охранявшие базу Уоррен с ядерными боеголовками, рассказали об употреблении наркотиков во время работы.