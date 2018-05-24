Охраняющие ядерную базу США военные признались в употреблении ЛСД на службе

Военнослужащие, охранявшие базу Уоррен с ядерными боеголовками, рассказали об употреблении наркотиков во время работы.

Согласно материалам, полученным журналистами Associated Press, военные покупали и употребляли ЛСД и другие наркотики.

«Это похоже на кино, но это реальность», – заявил гособвинитель Чарльз Гримсли.

Солдаты, причастные к наркоторговле на территории базы в Вайоминге, охраняли 400 ракет Minuteman 3, находящихся в боевой готовности в подземных шахтах.

«Это очередной «фонарь под глазом» для американских ВВС, в частности, для подразделений МБР», – считает независимый консультант Стивен Шварц.

Летчик первого класса Томми Эшворт на военном трибунале рассказал о том, как употреблял ЛСД. «Я чувствовал паранойю и панику», – так описал военный эффекты от ЛСД. По его словам, он употреблял наркотик три раза в рабочее время. Ощущения от другого приема ЛСД он сравнил с «сердечным приступом или тепловым ударом».

В итоге за употребление наркотиков 14 военных летчиков подверглись дисциплинарным наказаниям. Двое обвиняемых были оправданы в судах, троим военным обвинения и вовсе не предъявляли.

В 2016 году ВВС США начали расследование в отношении более десятка военнослужащих военной базы с ядерным оружием, которых подозревают в употреблении наркотиков.

Почти все подозреваемые служили на базе Уоррен – одной из трех стратегических ракетных баз США. На этой базе в штате Вайоминг расположена часть 20-й воздушной армии глобального ударного командования ВВС США, в состав которой входят межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.