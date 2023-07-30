Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.2 комментария
Европу предупредили о катастрофе в случае попытки напасть на Крым
Крымская межнациональная миссия: Попытка захватить Крым обернется катастрофой для Европы и тем более для Украины
Попытка коллективного Запада осуществить «захват» Крыма обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Россия, по словам Смирнова, обладает достаточными средствами и силами для защиты своего суверенитета, даже если потребуется прибегнуть к крайним мерам, передает РИА «Новости».
Жители Крыма, как подчеркнул Смирнов, понимают, что полуостров стал символом современной России. Посягать на него не позволено никому, добавил представитель Крымской межнациональной миссии.
Британские СМИ писали ранее, что Британия готовит спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым. Утверждалось, что это может произойти до Рождества.