Крымская межнациональная миссия: Попытка захватить Крым обернется катастрофой для Европы и тем более для Украины

Tекст: Ольга Никитина

Россия, по словам Смирнова, обладает достаточными средствами и силами для защиты своего суверенитета, даже если потребуется прибегнуть к крайним мерам, передает РИА «Новости».

Жители Крыма, как подчеркнул Смирнов, понимают, что полуостров стал символом современной России. Посягать на него не позволено никому, добавил представитель Крымской межнациональной миссии.

Британские СМИ писали ранее, что Британия готовит спецназ вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым. Утверждалось, что это может произойти до Рождества.