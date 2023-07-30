Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым
Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.
Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.
Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».
По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».