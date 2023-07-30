  • ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»
    Путин назвал главное предназначение флота России
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    Видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле
    У Зеленского появилось новое прозвище
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    10 комментариев
    Новости
    13:55Эксперты: Россия была и будет страной больших семей

    Российские власти принимаю все необходимые меры для оказания поддержки семьям. Многодетность стала гордостью в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал общественница Наталья Карпович. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    13:42Помощник президента Максим Орешкин пообещал федеральную поддержку Хакасии

    Помощник президента России Максим Орешкин посетил в республиканский клинической больнице перенесшего экстренную операцию депутата Госдумы от Хакасии Сергея Сокола, в ходе встречи речь шла в том числе о перспективах развития региона.

    13:41СК возбудил дело после гибели туристов из-за урагана в Марий Эл

    Уголовное дело заведено по факту гибели восьми человек в парке «Марий Чодра» в Марий Эл по статье о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

    13:14Музыкальный продюсер Александр Рудин умер от последствий ковида

    Супруг российской эстрадной певицы Натали (настоящее имя Наталья Рудина) музыкальный продюсер Александр Рудин скончался на 54-м году жизни из-за полученных после перенесенного коронавируса осложнений, сообщила сама артистка.

    13:03СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    12:59Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ

    Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которым помогли приехать на парад ВМФ России, пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.

    12:46Пляжи Сочи открыли для купания

    Пляжи города-курорта Сочи, которые ранее закрывали из-за шторма, открыты для отдыхающих, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

    12:44Медведев призвал врагов молиться на российских военных

    Российские враги должны молиться за ВС РФ, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    12:15Число пострадавших при ЧП в Таганроге выросло до 22

    Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них – ребенок, обратившийся к медикам на следующий день, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

    11:50ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области

    ВС России нанесли удар по центру переучивания и пункту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в районе Могилевки Днепропетровской области, а также по пункту управления 100-й бригады теробороны в Ямполе в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    11:49Путин назвал главное предназначение флота России

    Военно-морской флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ.

    11:25Путину доложили об атаке беспилотников на Москву

    Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Московской регион со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    11:20Путин на параде в честь дня ВМФ пообщался с Шойгу

    Президент России Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ России пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу.

    11:10Путин поздравил Винер с юбилеем

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера сборной России Ирину Винер, отметив ее личный вклад в популяризацию спорта в России, сообщила пресс-служба Кремля.

    11:07В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

    Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России начался в Петербурге на Невском и Кронштадском рейдах. Парад традиционно принимает президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

    30 июля 2023, 13:03

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

    По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».

    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (23)
    29 июля 2023, 21:08
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

    Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

    Tекст: Антон Никитин

    В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

    Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

    По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

    В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.

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    29 июля 2023, 17:47
    Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Путин во время общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пожелал сыновьям достойной службы в армии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    «В семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии, и хочу пожелать им достойной службы», – сказал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава государства также поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых 18 июля родился восьмой ребенок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, дома осталась с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», – сказал Путин.

    «Поздравляю и Виктора Горелова, ему сегодня исполняется 19 лет», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.

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    29 июля 2023, 18:35
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    CNN показала украинский морской дрон, который ВСУ планируют использовать для атаки на российские корабли в Черном море

    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    В репортаже CNN утверждается, что украинские плавучие дроны будут охотиться на российские военные корабли в акватории Черного моря. По имеющимся у авторов материала данным, украинский морской беспилотный катер может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км.

    CNN показала украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, которые Киев применяет для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. На видео также попал пункт управления дронами, сообщает Life.


    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Кроме того, 11 июня российский корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил в Черном море атаку украинских морских беспилотников.

    Помимо этого, 24 мая надводные украинские дроны атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ России самостоятельно вернулся в Севастополь. Позже стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как пресечь новые теракты Украины на Черном море.

    Коментарии (18)
    30 июля 2023, 05:25
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.

    Также опубликовано видео последствий попадания в здание.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.

    Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.

    Коментарии (28)
    29 июля 2023, 15:44
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    Соловьев показал французский мультфильм о выборах президента Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев опубликовал ролик, созданный французскими мультипликаторами и посвященный президентским выборам на Украине.

    Видео размещено в Telegram-канале Соловьева.

    Мультипликаторы изобразили президентскую гонку на Украине в виде ралли, участие в котором действующий глава украинского государства принимает на танке. При этом Владимир Зеленский использует нечестные методы для обхода конкурентов, но несмотря на это ему не удается победить главного соперника, которым в ролике представлен мэр Киева Виталий Кличко. Пророческий сон о президентской гонке, по сюжету видео, заставляет президента Украины задуматься о ходе конфликта и начать мирные переговоры с Москвой.


    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о желании стать президентом страны, ранее сообщил, что в случае если будут нужны его «знания, энергия, опыт», чтобы «сделать Украину европейской», он готов «отдать все и отдает все».

    Коментарии (12)
    30 июля 2023, 06:47
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

    Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой

    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.

    Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.

    По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (29)
    29 июля 2023, 14:15
    Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о «гибели батальона»

    Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о якобы «гибели батальона»

    Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о «гибели батальона»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил о встрече с распространителями лживых сообщений о якобы гибели батальона в зоне спецоперации.

    Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел с ними разъяснительную беседу.

    Он отметил, что распространявшийся фейк вызвал волнения в обществе, и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.

    Недостоверное аудиосообщение, зачитанное мужским голосом, распространялось в чеченских группах WhatsApp. Дудаев опроверг эти слухи, подчеркнув, что таких потерь, о которых говорится в лживых сообщениях, Чечня не понесла за все время спецоперации.

    Коментарии (6)
    30 июля 2023, 07:17
    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

    В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (54)
    29 июля 2023, 17:05
    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом

    Сальдо: ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow

    ВСУ пытались разрушить ж/д пути между Херсонской областью и Крымом
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Антон Никитин

    ВСУ предприняли попытку при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что минувшей ночью боевики киевского режима предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 ракет Storm Shadow.

    По его словам, все они были сбиты российскими силами ПВО. При этом в одном месте обломки ракет повредили будку обходчика, а также контактную линию. Врио губернатора Херсонской области добавил, что ремонтная бригада оперативно устранила все повреждения.

    Сальдо выразил возмущение по поводу того, что ВСУ в который раз обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Он предположил, что боевики специально устроили провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

    «Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а нечеловеческая злоба. Это еще раз доказывает: киевский режим – террористическая организация, она существовать не должна. И не будет», – завериил врио главы Херсонской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО ВС России за сутки перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и две ракеты РСЗО HIMARS.

    Коментарии (33)
    30 июля 2023, 05:32
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками

    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

    Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.

    Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

    В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

    Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.

    Коментарии (38)
    29 июля 2023, 21:45
    В США заявили о планах Саудовской Аравии вести переговоры по Украине без России

    WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России

    Tекст: Антон Никитин

    Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России, сообщили источники The Wall Street Journal.

    В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.

    По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.

    Коментарии (18)
    30 июля 2023, 07:51
    У Зеленского появилось новое прозвище

    Рогов: Православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»

    У Зеленского появилось новое прозвище
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что Зеленского все чаще зовут не «слугой народа», а «слугой Ирода».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» сравнил Зеленского с царем Иродом за то, что он любой ценой пытается удержаться у власти, а также отменяет традиционные праздники православных.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим уничтожает церковь.

    Напомним, Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.

    Коментарии (68)
    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 14:41
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    @ Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России вечером в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске ( украинское название — Днепр), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram оборонного ведомства сообщается, что назначенный объект был поражен.

    Тем временем украинские силы на протяжении суток продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Донецком направлении артиллерия «Южной» группировки войск успешно отразила пять атак противника. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

    За сутки ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар нанесли «Искандером».

    Коментарии (11)
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