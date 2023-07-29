В Крыму образным выражением ответили на мечты Киева о «вторжении»

В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит дырку от бублика

Tекст: Ольга Никитина

Чегринец, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о якобы скором «вторжении» ВСУ в Крым, заявил РИА «Новости», что «дырку от бублика они получат, а не Крым».

По словам эксперта, киевский режим выступает с подобными заявлениями от бессилия после провала контрнаступления. От Киева вскоре отвернутся все союзники, уверен Чегринец.

Также он заявил, что полуостров защищен от попыток вторжения.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.