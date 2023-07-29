Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.5 комментариев
В Крыму образным выражением ответили на мечты Киева о «вторжении»
В Крыму заявили, что Украина вместо полуострова получит дырку от бублика
В результате «вторжения» в Крым, которое обещают представители киевского режима, власти Украина получат дырку от бублика, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец.
Чегринец, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о якобы скором «вторжении» ВСУ в Крым, заявил РИА «Новости», что «дырку от бублика они получат, а не Крым».
По словам эксперта, киевский режим выступает с подобными заявлениями от бессилия после провала контрнаступления. От Киева вскоре отвернутся все союзники, уверен Чегринец.
Также он заявил, что полуостров защищен от попыток вторжения.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма. Воссоединение полуострова с Россией глава государства назвал историческим выбором.