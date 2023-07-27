Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».8 комментариев
Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ
Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги
За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.
Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.