На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией Южной группировки отражены девять атак около Авдеевки, Марьинки и севернее Кирово Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Веселым, Богдановкой, Предтечино, Дылеевкой и Новгородским ДНР.

Под Константиновкой ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника за последние сутки составили более 210 военнослужащих, танк, семь машин пехоты, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

За прошедшие двое суток на этом направлении российскими подразделениями сорваны четыре атаки ВСУ у Клещеевки ДНР.

В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожены более 120 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражена атака в направлении Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР). В ходе боя ликвидированы более 15 военнослужащих и машина пехоты.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Невского ЛНР, Торского и Серебрянки ДНР, перечислили в Минобороны.

Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30, самоходная артустановка «Гвоздика».

Поблизости от Ямполя ДНР уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны.

С 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» недалеко от Сергеевки ЛНР составило до 12 км по фронту и три километра в глубину обороны противника.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации группировки «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе Урожайного ДНР. Уничтожены 16 военнослужащих и две бронемашины.

Поражена живая сила и техника противника в районах Угледара и Макаровки ДНР.

Под Старомайорским ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки, продолжая наступательные действия западнее Куземовки ЛНР, заняли более выгодные позиции.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ около Синьковки, Тимковки Харьковской области, Стельмаховки и Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 109 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах, отчитались в Минобороны.

Рядом со Староконстантиновом Хмельницкой области уничтожены склады авиатоплива.

В районах пунктов Новопавловка и Чугуево Днепропетровской области уничтожены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.

Под Малой Токмачкой Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами ПВО за минувшие сутки перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS.

Уничтожены 20 украинских беспилотников в районах Белогоровки, Кременной ЛНР, Горловки ДНР, Вершины Второй, Токмака и Малых Щербаков Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.