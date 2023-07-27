  • При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины
    В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    9 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    24 комментария
    Новости
    12:17FT: Тяжелые потери ВСУ вынуждают спецназ сражаться «как обычная пехота»

    Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как «обычная пехота» из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, написала Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным Султан.

    12:13Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Профильный комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал членам верхней палаты парламента одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет, сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

    12:08Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    12:04При падении Ми-8 на Алтае погибли шесть человек

    В республике Алтай рухнул вертолет Ми-8 с пассажирами на борту, погибли шесть человек, воздушное судно задело провода ЛЭП, сообщил источник в медицинских службах.

    12:02Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    11:58Росавиация назвала условия расширения полетов в Африку

    Увеличение числа полетов российских авиакомпаний в Африку возможно при наличии гарантий безопасности самолетов, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в рамках саммита Россия – Африка.

    11:54В Совфеде раскритиковали планы США сотрудничать с МУС против России

    Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое двуличие, сотрудничая с МУС, юрисдикцию которого он не признает. Но США сами должны оказаться на скамье подсудимых за те преступления, которые совершили по всему миру, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден поручил передать в МУС информацию о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

    11:53Поздняков счел торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

    Решение Минспорта Украины о снятии запрета на участие своих атлетов в соревнованиях с выступающими под нейтральным флагом спортсменами из России и Белоруссии символизирует торжество разума, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    11:44Активисты «Единой России» и МГЕР почтили в Москве память детей-жертв войны в Донбассе

    Памятная акция прошла у посольств США, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Греции и Чехии, куда активисты пришли с портретами погибших детей.

    11:37Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях ОКР

    Елена Исинбаева в последние два года не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР), заявил глава организации Станислав Поздняков.

    11:27Путин выразил надежду, что Африканский союз станет членом G20 уже в сентябре

    Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

    11:18Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина

    Сотрудник гвинейского посольства в Москве прибыл на форум Россия – Африка в кофте с изображением российского президента Владимира Путина.

    11:15Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона

    Тверской райсуд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы, признав виновным в неправомерном выводе денежных средств в валюте из России на сумму более 126 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    11:09Рособоронэкспорт: Россия достигла советских объемов торговли вооружением с Африкой

    Россия, несмотря на санкции, развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими государствами и уже достигла масштаба присутствия на рынке вооружения времен Советского Союза, заявил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

    10:54Роботизированную фабрику наноспутников решили создать в Самарском университете

    Самарский университет им. Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата кубсат в интересах Роскосмоса, сообщили в пресс-службе вуза.

    27 июля 2023, 12:08

    Осуждены причастные к гибели российских военных в СВО агенты Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор двум работавшим на украинскую разведку агентам, задержанным в 2022 году по подозрению в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Обвиняемых приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Их задержали в прошлом году, по версии следствия, они шпионили на украинскую сторону. Также они причастны к гибели российских военных и уничтожению военной техники в зоне СВО.

    ФСБ не раскрыла имен осужденных и суд, вынесший приговор.

    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

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    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

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    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

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    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

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    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    26 июля 2023, 22:45
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

    После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.

    Ранее Захарова назвала реакцию Запада на гибель Журавлева ожидаемо чудовищной.

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    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

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