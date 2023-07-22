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Беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Глава Крыма Аксенов: Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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Противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации. Также он сообщил в Telegram-канале, что сотрудники МЧС работают на месте ликвидации возможных последствий.
Ранее было временно закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
До этого в результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
Военный эксперт Кнутов: Опубликованная RaHDit схема атаки на Крымский мост максимально правдоподобна
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Я допускаю, что для удара по Крымскому мосту могли быть использованы корабли, находящиеся в акватории Черного моря. Вместе с тем есть несостыковки, которые могли бы привести к утечке информации о готовящемся теракте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее хакеры RaHDit опубликовали маршруты кораблей, с которых могли быть запущены дроны по Крымскому мосту.
«Теоретически схема, которую опубликовали хакеры, возможна. С технической точки зрения все логично. Однако меня смущает тот факт, что были задействованы корабли с разными владельцами. Такой подход к планированию мог бы привести к утечке информации. Но если бы это было сделано с двух кораблей, принадлежащих одной компании, версия была бы максимально правдоподобной», – сказал Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Если все было действительно так, то владельцы кораблей должны понести ответственность за пособничество терроризму. Нам, конечно, сложно будет привлечь их через международные суды, но попытаться стоит. Кроме того, Россия в силах заочно их осудить и по мере возможности применять какие-то меры», – отметил он.
«Этот теракт на самом деле доказал необходимость возвращения к опыту Великой Отечественной войны. В тот период мы ставили боновые заграждения, чтобы не позволить подводным лодкам противника заходить в фарватер наших баз и использовать торпеды», – рассуждает собеседник.
«Крымский мост является самым длинным в России и Европе, поэтому закрыть его целиком такими поплавками достаточно сложно. Но можно поставить их на опоры с расстоянием в 3–5 км. Кроме того, достаточно эффективным может быть применение гидрофонов. В основе системы лежат акустические методы. И для того чтобы защитить объект, понадобится всего штук пять устройств», – отметил Кнутов.
«Отмечу, что ВСУ атаковали мост именно в районе 145 опоры, поскольку это ближе к Краснодарскому краю и там, вероятно, слабее наблюдение. Еще причина может быть в том, что именно в этом месте вода достаточно близко подходит к дорожному полотну. В данной ситуации для обеспечения наблюдения за ситуации мы могли бы вешать неподалеку вертолеты», – заключил он.
Ранее хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли быть запущены катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту. По версии хакеров, к организации теракта могут быть причастны танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй – южнее.
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного судна на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками мог быть применен еще один корабль, стоящий на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Напомним, в ночь на понедельник Украина произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие шаги может предпринять Москва в ответ на украинский теракт и как это скажется на положении дел ВСУ.
Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.
Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».
Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Названы сроки начала строительства судов-зерновозов в Севастополе
Правительство Севастополя сообщило о планах по возобновлению строительства судов в городе с 2024 года
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АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» возобновит строительство судов в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства города федерального значения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, чьи слова приводит пресс-служба правительства города федерального значения, сообщил, что в Севастополе начнут «вновь строить корабли». Он уточнил, что речь идет, прежде всего, о зерновозах, потребность в которых очень большая. По его словам, строительство начнется в самое ближайшее время – осенью следующего года, передает ТАСС.
Развожаев заверил, что все необходимые мощности для строительства судов у ОСК («Объединенная судостроительная корпорация») есть, как и понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования. Он пояснил, что на эти цели будут выделены в том числе и средства Фонда развития промышленности.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству и ОСК проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода.
В июне 2019 года все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод им. Орджоникидзе), который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, решили передать в госсобственность России.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено
Оперштаб сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, водителей просят соблюдать спокойствие, сообщили в оперштабе Крыма.
В сообщении в Telegram-канале оперштаба Крыма просят находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.
В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.
Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.
Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.
При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.
За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.
Кастюкевич: Волонтеры в Херсонской области помогают попавшим в пробку туристам
Депутат Кастюкевич: Волонтеры в Херсонской области раздали свыше 500 литров воды попавшим в пробку туристам
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Волонтеры раздали уже свыше 500 литров воды и 400 упаковок детского питания тем, кто оказался в пробке по пути в Крым через сухопутный маршрут. В Херсонской области люди с пониманием относятся к сложившейся и выражают благодарность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
«Наши волонтеры уже несколько дней раздают воду и детское питание людям, которые попали в пробку на выезде из Херсонской области в сторону Крыма. Сами заторы не постоянны и возникают интервально и преимущественно в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар», – сказал Игорь Касюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области.
«Мы постоянно следим за ситуацией, опыт организации мобильных пунктов у нас большой. Сейчас важно оказать всю необходимую помощь путешествующим. Если потребуется, мы можем привезти генераторы и развернуть пункт питания. Но такой необходимости пока нет», – продолжает собеседник.
«Как только образуется пробка, мы начинаем раздавать питьевую воду и яблочное пюре. Роздано уже более 500 литров воды и около 400 пакетов детского питания. Это очень важно, поскольку многие едут с детьми в машинах», – подчеркивает парламентарий.
«Все дни в районе Чонгара работают 15 волонтеров. Они из разных регионов страны: Краснодар, Саратов, Челябинск, Москва. Помогают и местные ребята из Скадовска и Геническа. Все намерены работать столько, сколько потребуется», – указывает депутат.
«В целом, у туристов хороший настрой. Многие благодарят волонтеров за помощь, относятся к ситуации с пониманием. Некоторые, правда, жалуются на нехватку стоянок для отдыха, но это не слишком большая проблема. Есть и такие, кто делится позитивными впечатлениями и говорит, что такой маршрут позволил увидеть им новые регионы», – заключил Кастюкевич.
Ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымом и материковой частью России через новые регионы, сообщает оперативный штаб полуострова.
Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России стал особенно востребован после атаки ВСУ на Крымский мост в ночь на вторник. Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что придорожная инфраструктура на сухопутном маршруте в Крым из Ростовской области через Таганрог, Мелитополь и Бердянск доступна для водителей на всем протяжении пути на полуостров.
Также для помощи гражданам была открыта круглосуточная горячая линия, сообщается в официальном Telegram-канале главы Росмолодежи Ксении Разуваевой. Указывается, что по номеру телефона 8-800-200-34-11 можно получить психологическую поддержку, справочную информацию для находящихся в Крыму, а также узнать детали навигации, места размещения, адреса авторемонта и пунктах медпомощи в новых регионах России.
Кроме того, власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В Мелитопольском районе заявили об исчезновении Каховского водохранилища
Глава Мелитопольского района Сигута заявил об исчезновении Каховского водохранилища
Каховского водохранилища «уже нет», заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
Сигута сказал, что сейчас, «как в старые времена», до образования водоема, Днепр и Конка текут по руслам, «не разливаясь» на месте водохранилища. По его словам, «немного осталось в Херсонской области».
«В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Сигута сообщил, что вода из Каховского водохранилища прекратила поступать в Северо-Крымский канал, она «уже на метр ниже уровня забора».
Напомним, число жертв разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области составило 55 человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что ГЭС будет восстановлена.
Крымский мост был временно закрыт с объявлением воздушной тревоги
Оперштаб сообщил о временном закрытии Крымского моста
Крымский мост был временно закрыт, сообщил оперштаб региона. Позднее движение по мосту возобновили.
В сообщении оперштаба в Telegram сказано, что прозвучал сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост».
Напомним, в ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов.
Украинский беспилотник сбит в центральной части Крыма
Украинский беспилотник уничтожен в центральной части Крымского полуострова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Беспилотник сбит силами противовоздушной обороны, никто не пострадал, разрушений также не последовало, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, утром в четверг в результате удара украинского беспилотника на северо-западе Крыма погибла несовершеннолетняя. Правительство полуострова ввело режим ЧС в поселке Раздольное после атаки.
В «Артеке» открыли памятник американской школьнице Саманте Смит
В «Артеке» открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит
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В Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит, написавшей в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову из-за опасений начала ядерной войны между США и СССР.
Памятник установлен в «Артеке», в лагере «Морской», на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в «Артеке» из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».
«Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из «Артека», сказала очень важные слова: «Будем жить». И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах», – сказал Кравцов на церемонии
«И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран – европейских, Соединенных Штатов Америки – будем жить. Посетите «Артек», как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку «Артека», частичку любви», – добавил он.
Американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. В ноябре 1982 года 10-летняя Саманта Смит написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере «Артек». 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).
Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин побывал в «Артеке», где, среди прочего, принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве посла доброй воли и ставшей в 1980-х годах символом детской международной дипломатии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про первый и последний в истории СССР и США опыт «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в период, когда ядерная война казалась неизбежной.
Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание
Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание.
«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара.
Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путину сообщили о взрывах на военном полигоне в Крыму
Путина проинформировали о взрывах на военном полигоне в Крыму
Президенту Владимиру Путину доложили о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывается», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на случившееся.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.