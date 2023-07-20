Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток

Эксперты: Удары по Одессе – начало кампании возмездия за теракт на Крымском мосту

Эксперты назвали основные задачи ударов ВС России по Одессе

Россия наносит «удары возмездия» по портам Одессы. Уничтожаются вооружение и топливо, незаконно сохраненные Украиной в рамках зерновой сделки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Михаил Онуфриенко и Александр Перенджиев. Ранее командование ВСУ признало, что в ходе авиаударов пострадала критическая инфраструктура в одном из портов Одесской области.

«Российские удары по портам Одессы стали возможны благодаря выходу из зерновой сделки. Украина громко кричит о том, что Россия уничтожает склады, где хранилось продовольствие, однако это лукавство. Офис Зеленского пользовался гарантиями безопасности и размещал там вооружение, которое позже оказывалось на полях СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Таким образом, главная задача Москвы – уничтожить незаконное скопление техники и снарядов. Кроме того, наши удары приходятся и по местам хранения топлива. То есть решается целый комплекс задач. Удары по столь важному транспортному узлу – необходимы», – подчеркивает Онуфриенко.

«Поражение портовых объектов является началом новой кампании возмездия за террористический акт на Крымском мосту. Все это имеет значение не только в СВО, но и в плане глобальной безопасности. В этих портах хранились вооружения, которые не только поступали на фронт к украинским солдатам, но и оказывались на теневых рынках за границей», – добавляет Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Ранее командование ВСУ признало, что в ходе российских авиаударов пострадала инфраструктура в одном из портов Одесской области. Отмечается, что ракеты «Оникс» и Х-22 в ночь на среду повредили зерновой и масляный терминалы. Кроме того, подчеркивается, что началось возгорание в резервуарах и оборудованиях для загрузки.

Одновременно ракетами были поражены промышленный объект и два склада в Одесском районе. Мэр города Геннадий Труханов назвал удары возмездия самой масштабной атакой с начала СВО. Он также охарактеризовал прошедшую ночь как «ужасную» и отметил, что ВС РФ использовали ракеты и беспилотники при атаке на областной центр.

В Минобороны сообщили, что в ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.