В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям

Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ

Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

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