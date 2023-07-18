Военный аналитик Онуфриенко: Лондон не сможет быстро нарастить производство танков

Для того, чтобы наращивать производство танков, Британии сначала надо обучить специалистов. Однако для оперативного решения проблемы Лондон может попросить США продать им тяжелую бронетехнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее министр обороны Британии заявил о необходимости инвестировать в танки.

«Скорее всего, решение Уоллеса продиктовано анализом того, как западная техника показала себя на Украине. Тут налицо и уязвимость самих машин, и большие потери. Более того, нынешнее положение дел в британской армии не имеет ничего общего с теми нормативами, которые они сами себе устанавливали раньше», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Очевидно, что быстро нарастить производство танков не получится. Это в целом касается всей военной промышленности Европы. Для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь, Лондону необходимо сначала как минимум подготовить новых специалистов, а только потом что-то производить», – отметил он.

«Для оперативного решения вопроса Британия может купить эти танки, например, у США. Но только в том случае, если американцы смогут не только обеспечивать внутренние потребности, но и работать на экспорт. В целом, многие страны мира производят танки. Но согласятся ли гордые островитяне их закупать где-то еще – вопрос спорный», – резюмирует Онуфриенко.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондону следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск. Об этом пишет издание The Telegraph. В интервью газете он заявил, что власти страны будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся картине мира».

Уоллес также отметил – опыт Украины показал, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Именно поэтому деньги будут вкладываться в закупку танков, которые, по его мнению, являются «фундаментальной частью армии». Что же касается британских солдат, то ранее министр заявлял о намерении к 2025 году сократить их численность до 73 тыс. Это наименьший показатель в истории Британии.

Напомним, в 2020 году в Британии планировали полностью отказаться от танков. Это желание аргументировалось желание дороговизной модернизации 227 машин Challenger-2 и 388 БМП Warrior. Как отмечали в министерстве обороны Соединенного Королевства, данные виды вооружения устарели, а современные боевые действия требуют больших вложений в космические и кибертехнологии.