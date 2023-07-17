Российские войска на Донецком направлении за сутки уничтожили до 320 украинских военных

В последние сутки ВСУ предпринимали попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 13 атак противника около Берестового, Белогоровки, Курдюмовки, Первомайского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Краматорска и Водяного ДНР.

В ходе боевых действий ликвидированы около 320 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица «Мста-Б», две противотанковые пушки «Рапира», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ рядом с Червонопоповкой ЛНР, Тернами, Ямполовкой и Григоровкой ДНР. Отражены две атаки противника у Червоной Дибровы и Кармазиновкой ЛНР, сообщил Конашенков.

Под Новомихайловкой ДНР и Червоной Дибровой ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 60 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у пунктов Левадное и Урожайное Запорожской области.

На Запорожском направлении слаженными действиями российских войск поражены скопления живой силы и техники противника недалеко от Марфополя, Новоселовки, Щербаков и Пятихаток Запорожской области. Около Чаривного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ, отчитались в Минобороны.

Потери противника на этих направлениях составили до 240 военнослужащих, две бронемашины, американская самоходная артустановка М109 Paladin, три гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30. Под Малой Токмачкой Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ рядом с Новоселовским, Стельмаховкой ЛНР, Синьковкой и Ивановкой Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре бронемашины, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы до 40 военнослужащих, машина РСЗО «Верба», а также самоходная артустановка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 73 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 68 районах, подытожили в оборонном ведомстве.