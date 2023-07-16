Сальдо указал число уничтоженных в боях у Антоновского моста солдат ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении российскими войсками 100 солдат ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области

В боях у Антоновского моста украинские войска потеряли как минимум 100 человек убитыми, еще больше получили ранения, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил, что речь идет о предварительной оценке потерь вооруженных сил Украины «на самом «пятачке» у моста и на дачах». Кроме того, по его словам, «сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу», а также бойцов ВСУ, которые утонули «при переправах». Он отметил, что назвать точное число уничтоженных украинских военных трудно, «много утонуло на лодках, кого-то смогли вывезти, но еще больше тел брошено в дачных поселках и под мостом», передает ТАСС.

Врио губернатора сообщил, что «остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами», а участок, «где мост соединяется с сушей», то есть наиболее важный в тактическом отношении, «от них зачищен», эта территория полностью контролируется российскими силами. Как пояснил Сальдо, лишь «оттуда можно развить наступление вглубь побережья».

Сальдо сообщил, что для уничтожения украинских войск у Антоновского моста использовали ТОС «Солнцепек» и ракетный комплекс «Искандер».

Напомним, боец с позывным «Рысь» рассказал, как группа российских военнослужащих уничтожила украинских военных в ходе боя у Антоновского моста. Сальдо указывал, что ВСУ пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают.